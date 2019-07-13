鍾偉強：香港青年擔當創科重要角色

香港特區政府創新及科技局副局長鍾偉強（中评社 张心怡摄） 中評社香港7月13日電（記者 張心怡）“創青春”粵港澳大灣區青年創新創業大賽－香港賽區頒獎典禮12日在香港科學園舉行。香港特區政府創新及科技局副局長鍾偉強在致辭中表示，青年人在香港的創科路上擔當非常重要的角色。因此，政府正加大力度支持青年“雙創”，並協助他們抓緊粵港澳大灣區建設所帶來的龐大機遇。



鍾偉強指出，近年香港的創新創業氣氛日益濃厚，初創企業發展蓬勃。為不斷完善本地的創科生態環境，本屆政府至今在推動創科發展方面的承擔額已超過一千億元。發展創科不單能為香港帶來經濟效益，同時能為青年人提供更加多元的事業發展機會。



鍾偉強表示，青年發展委員會於今年三月在“青年發展基金”下推出兩項全新的資助計劃，分別是“粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃”及“粵港澳大灣區青年創業資助計劃”，資助本地非政府機構為有意在香港與大灣區內地城市創業的香港青年，提供體驗項目、創業支援和孵化服務等，包括協助他們落戶雙創基地和解決創業初期的資本需要。有關計劃五月底截止申請，反應熱烈。特區政府期望在粵港兩地政府支持下，長遠成立“大灣區香港青年創新創業基地聯盟”，通過一站式平台，加強對香港青年在大灣區發展的支援。



鐘偉強提到，為進一步培育大學初創企業，特區政府已將“大學科技初創企業資助計劃”對每所大學的資助上限提高至每年八百萬元，以推動研發成果的商品化和應用，並撥款二十億元成立“創科創投基金”，與風險投資基金共同投資於本地創科初創企業，帶動私營機構對本地初創企業作更多投資，扶助初創企業茁壯成長。



“萬事起頭難”，鍾偉強說，我們明白創業對於青年人來說，絕非易事。因此，在硬件配套方面，我們預留五十五億元發展數碼港第五期，將提供辦公室、共用工作間及數據服務平台等設施，以吸納更多初創企業及科技公司進駐，同時為青年人提供投身創科界的平台。另外，科技園公司正興建創新鬥室，將以可負擔的租金水平，為園區內租戶、培育公司的科研人員等提供工作空間及住宿單位，惠及科技人才。



“我們正身處創科發展的黃金時代，要將香港自身潛能完全釋放，有賴官、產、學、研界攜手合作，完善本地創科生態環境，培育更多青年人成為創科生力軍。我在此感謝香港新一代文化協會，組織這次比賽及其他活動，致力培育創科人才及為青年創業家提供各種創新創業支援。我亦鼓勵各位未來的創科‘接班人’，好好把握大灣區發展帶來的無限商機，付諸行動，實踐你們的創業夢。”鍾偉強說。