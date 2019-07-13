勉勵青年雙創　梁均達：現在就是黃金時機

共青團廣東省委員會副書記、廣東省青聯名譽副主席梁均達（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月13日電（記者 張心怡）“創青春”粵港澳大灣區青年創新創業大賽－香港賽區頒獎典禮12日在香港科學園舉行。共青團廣東省委員會副書記、廣東省青聯名譽副主席梁均達在致辭中表示，廣東的創業氛圍濃厚，對創新人才和創新成果在政策支援、服務力度上一直走在全國前列。廣東與香港在推動兩地科技、文化、人才、資源的交流上已開展深入合作，越來越多的香港年輕人來廣東。對於有志創新創業的青年人來說，現在就是黃金時機。



梁均達說，推進粵港澳大灣區建設是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，對於廣東來說也是改革開放再出發的重大機遇。大灣區內創新實力雄厚，創新要素集聚、創新產出不斷湧現。繼去年推出33項政策支援創新，今年，廣東又在激勵企業創新動力等12個方面推出系列政策，通過制度創新，突破人才、資金等創新要素流動的制約瓶頸，力促粵港澳大灣區科技協同創新。今年2月，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發佈，近日關於《規劃綱要》的具體實施意見也印發了，標誌著粵港澳大灣區建設進入全面深化新階段。隨著粵港澳大灣區建設的推進，未來，粵港澳三地將圍繞國際科技創新中心建設、基礎設施互聯互通、現代產業體系構建、生態文明建設、優質生活圈建設、合作發展平台建設、全面開放新格局構建等方面， 在促進人員、物資、資金、資訊更便捷流動有重大突破，諸多政策利好正在釋放，大家在內地的工作、學習、生活、出行更加便利。



梁均達指出，社會需要不斷創新才有進步。“創青春”創新創業大賽就是培育與聚集青年創新資源的重要平台。至今“創青春”大賽已經連續舉辦五屆，吸引超萬個來自國內及港澳的團隊參賽，挖掘超過2600個優質項目進行融資對接。2018年起，“創青春”大賽首次擴展為粵港澳青年創新創業大賽，並首次在香港設立獨立賽區，甄選並引進了一批優秀的香港創業項目及團隊北上廣東競技交流，甚至落地發展。今天進入香港賽區的入圍者，相信都是表現優秀、競賽經驗豐富的團隊，更有志於借此機會進軍內地市場。



梁均達提到，為了更好幫助大家在粵港澳實現創業夢想，也為灣區培養未來的創科企業掌舵人，我們搭建了青創服務體系，構建 “青創賽、青創網、青創板、青創營、青創園、青創盟”六大雙創平台，從創業培訓、創業融資、落地孵化、資源整合、競技交流等方面提供創業指導。大賽的複賽期間，我們還將組織入圍的創業團隊到廣東參加粵港澳大灣區青年創新創業交流營，參觀相關城市的創業設施、瞭解更詳細的創業政策、接受系統專業的創業課程培訓，並與各地在廣東創辦企業的成功人士交流取經。



“大家今天提出的創新想法和專案，都有機會為未來社會帶來改變，比賽中的優秀專案將會代表香港到內地參加比賽，我衷心祝願你們能獲取佳績！更重要的是，借助這次比賽，大家可以激發更多創新思維，積極弘揚香港創新創業文化，演繹新的香港精彩創業故事，盡情享受這個創新創業的黃金時代。”梁均達說。



