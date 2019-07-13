北京要制裁美企業　阿米塔吉：雷聲大雨點小

阿米塔吉在與蔡英文早餐會後接受訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文當地時間12日在紐約繼續第二天行程，上午在下榻的飯店與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會。針對中國大陸將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。阿米塔吉會後接受媒體訪問以英文表示，美對台軍售是為了讓台灣能更佳自衛，而更重要的是之後售台F16V戰機，這對台灣非常重要；阿米塔吉並說，他有意推進美台洽簽自貿協定的想法。



蔡英文稍後被問到相關議題，她則表示稍後再談。



“總統府”發言人丁允恭表示，“中華民國台灣”有權利自我防衛，也有權利參與國際，中國蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。



蔡英文過境美國紐約，12日上午與阿米塔吉早餐會，阿米塔吉會後受訪，被問及關於中國大陸宣布將制裁參與對台軍售的美企一事；阿米塔吉表示，他注意到北京對軍售案發表的聲明，但美國也制裁許多中國大陸公司，還有關稅措施。



阿米塔吉說，中方威脅美企的問題存在多年，他還在政府時，有家企業有意向台灣出售軍備，北京也曾說，他們永遠不會讓這家公司進入中國大陸，但從來沒有實現，所以是“雷聲大雨點小”。



阿米塔吉指出，對台軍售是為了讓台灣能更佳自衛，美日無法承受損失台灣，台灣能做的就是更佳自衛，而更重要的是之後售台F16V戰機。



早餐會後，蔡英文與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）等人出席台美企業高峰會；韓儒伯被問及北京制裁美企表示，美國與台灣的交易，是政府對政府，不是企業對政府，北京這項決定，代表他不承認這是台美政府之間的交易。