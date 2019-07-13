蔡英文出席台美企業會　要尋求更多合作機會

蔡英文在紐約出席美台企業高峰會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文當地時間12日在紐約繼續第二天行程，早餐會後與美台商會主席史賓林特（Mike Splinter）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond－Chambers）等人出席台美企業高峰會。蔡英文會前受訪表示，她有機會受邀來參加我們美台高峰的企業會議，主要的是因為這幾年來跟美國的經貿往來持續在加溫，而且我們雙邊的貿易的金額也越來越高，代表的是我們雙方的經貿關係是越來越密切。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



這場高峰會出席者眾，美企業以美台商會主席史賓林特、美台商會會長韓儒伯為主，美國在台協會主席莫健也出席，台灣方面則有“政務委員”鄧振中、外貿協會董事長黃志芳、“經濟部次長”王美花等，桃園市長鄭文燦也出席。



蔡英文表示，近來的國際經濟環境的變動當中，台美各自的產業跟企業都必須面臨到一些挑戰，但是在挑戰之中，也有很多潛在的機會，我們也希望利用今天的會議來討論一下我們各自面對的挑戰與機會，更重要的是我們可以尋求我們雙方合作的機會。



她強調，這次過境能夠來參加我們這個高峰會議，代表的是台灣對美國跟美台的經貿關係的重視，也希望我們能夠持續深化我們雙方的經貿關係，也同時可以對印太地區能夠做出更多的貢獻。



鄭文燦出席峰會前受訪說，中美貿易戰爭之後，供應鏈會從中國移轉到美國，直接從美國下單的企業會越來越多。上半年統計電子業直接到美國產品提高百分之二十，美國把台灣企業夥伴當成可以信賴的夥伴，台美經貿交流會更多。



鄭文燦表示，台商回流是目前趨勢，目前登記案件預估到年底會超過200億美元，桃園已經核可了34億美金，會陸續增加。他們也成立台商回流小組，解決土地、水電、員工召募等問題，我們與“經濟部”有機制希望成立台美科技產業。