蔡英文出席台美企業會　多家美國防產業出席

蔡英文出席台美企業高峰會，與會的管碧玲透露多加美國企業出席包括國防產業等。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）隨同蔡英文訪問加勒比海“友邦”的民進黨“立委”管碧玲，12日陪同蔡參與台美企業高峰會，會後她在臉書貼文表示，難以想像蔡英文和那斯達克主席史賓林特在紐約，坐在一起主持會議，這也是台灣外交一個歷史性的突破。



管碧玲在臉書公布，會議由國際知名私募股權基金KKR副總裁、奇異（GE）的貿易政策總監、美光（Micron）政府事務常務董事，分別就：“當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰”、“產業對台灣的投資”、“如何強化企業與企業間的更多相互信任，確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作”三個主題進行引言。



她說，台灣企業包括Garmin等與會，國際企業包括Cigna（醫療產業）、Raytheon 雷神（國防）、SunTrust Advisor （金融投顧）、BAE system （國防航天）、Micron 美光 （科技）、Corning 康寧、Lockheed Martin 洛馬（國防）、Celgene （生技）、Merck（生醫）、GE （能源）。還有西聯、花旗、吉利美；金融界代表有Citigroup、Western Union、Royal Business Bank、Ginnie Mae等。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



“立委”管碧玲、羅致政、趙天麟紐約12日上午陪同蔡英文一起出席在紐約舉行的台美企業高峰會，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。史賓林特同時也是那斯達克（NASDAQ）董事會主席。



管碧玲表示，今天出席的與會者陣容堅強，預見了台美經濟發展的積極正面發展。38個美台企業及單位參與，橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航天、金融、投顧、智慧交通、材料科學等多元產業。



管碧玲說，這場會議有這樣的規模，不只因為國際經貿趨勢使然，還有民進黨政府適時而且有清楚方向的產業升級轉型，讓台灣走在世界變動的節奏之前。