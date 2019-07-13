蔡英文哥大致詞　經濟依賴中國限縮自主權

蔡英文出席哥大座談會閉門會議。（照片：隨行採訪慱提供） 蔡英文到哥倫比亞大學閉門座談。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文紐約時間12日下午到哥倫比亞大學與教授黎安友（Andrew Nathan）等多位哥大學者、相關領域研究生在哥大進行閉門對談。蔡英文致詞表示，我們的經濟依賴中國市場，從而限縮了我們在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透我們的社會，並試圖以此為籌碼，要騙取我們的民主。但台灣已決心開闢一條新路來發展經濟，如果民主不能活化激發創意和新思維，那麼民主的意義又何在？



蔡會談後回到飯店，媒體詢問怎麼沒有回到母校康乃爾大學，她則說，“你知道康乃爾大學離這裡多遠嗎？”



康乃爾大學於美國紐約州綺色佳的私立研究型大學，另有兩所分校位於紐約市曼哈頓和卡達教育城。



由於蔡英文在哥倫比亞大學座談是閉門，“總統府”在會後提供蔡英文致詞內容。蔡提及，她在1980年畢業於康乃爾大學，再度回到久違的紐約校園，勾起她許多的回憶。雖然，或許在場有人會說，任何紐約市以外的校園都不能算是紐約。然而她在1979年夏天曾經真正住過紐約，協助哥倫比亞大學東亞研究所的一位教授做研究。她在通過紐約州律師考試後，就更常走訪紐約，有時是在前往華府做貿易談判時會經過紐約。



蔡英文說，她來這裡要講的是有關“改變”的故事，發生在台灣的故事。一個位居中國大陸沿海的小島，如何設定民主化的進程，進而為世界各國的民主轉型樹立標竿。我們在政治轉型初期，很多人說在中國陰影的籠罩下，我們的民主不可能存活下來。然而，現在台灣已然成為民主社會和政治制度蓬勃發展的居所。



蔡英文表示，有人說，人口只有兩千三百萬而且資源匱乏的小島，無法成為經濟的主要推手，然而現在我們已經變成美國的第11大貿易夥伴了。有人說，先進的價值觀無法於東亞社會生根。但今天，她是以台灣第一位女“總統”的身分站在各位面前，而今年台灣也已經躍為亞洲第一個同婚合法的“國家”。



蔡英文說，簡言之，台灣就是在不可能的環境下成就了可能。許多人稱台灣為“民主奇蹟”，但她不是奇蹟的信徒。她相信的是人民的意志，以及對更美好未來的願景。和美國一樣，在我們追求民主的路徑上滴滿了先人的血汗及淚水。現在輪到我們接下他們的棒子，繼續高舉火炬，為還在往民主道路奮力掙扎的國家，照亮前途。



她表示，我們背負的責任重大，這條路並不好走。因為台灣民主當今所面臨的挑戰，和數十年前我們所克服的截然不同。而21世紀所有民主國家都面臨相同的挑戰。全世界的自由都正遭遇到空前未有的威脅。



蔡英文說，我們看到這個威脅正在衝擊香港，年輕人沒有管道發聲，只好走上街頭為民主自由拼搏。我們台灣人民決心和他們站在一起。香港的“一國兩制”經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。



她強調，因為獨裁政權只要一逮到機會，即使是一絲的民主微光，也會毫不留情地悶熄，過程可能是漸進的，但手法精巧到人們都無法察覺。想像一下：獨裁勢力伸入我們的日常生活，突然間，在自己家的書店賣某本書，就違法了；在社群媒體貼文批評某項新政策，就遭傳審訊。當你突然察覺到一股看不見的勢力在監視你的一舉一動，一切都已經太遲了。



蔡英文說，台海兩岸在文化及政治上的歧異日趨擴大。台灣選擇言論自由、人權及法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠。台灣每天都站在民主的最前線，面對資訊時代的新威脅，台灣並不孤單。事實上，世界各地無論大國或小國，現在每天都在對抗滲透和認知戰。



她表示，在數位化時代，假訊息可以在短短數小時內積非成是，而因應這個威脅最困難之處，是如何在“國家安全”和言論自由間求取平衡。台灣已經邁出了第一步，將尋找這個問題的答案列為首要之務。



蔡英文說，世界上許多國家都被迫在民主與經濟發展間做出抉擇，而正確的選擇似乎變得日漸困難。她擔任“總統”以來，台灣不斷向世界證明，民主和經濟成長不僅相輔相成，更是緊密不可分。



蔡英文表示，我們的經濟依賴中國市場，從而限縮了我們在兩岸事務的自主權，中國藉此要脅，滲透我們的社會，並試圖以此為籌碼，要騙取我們的民主。但台灣已決心開闢一條新路來發展經濟，如果民主不能活化激發創意和新思維，那麼民主的意義又何在？



她說，我們著手經濟轉型，打造有利的投資環境，海外台商回流數已創下新紀錄。同時，許多外商，特別是一些主要外商公司也正在擴張在台營運。單就今年，這些企業就在台灣投資了數十億美元，創造了上萬個就業機會。投資的流入在未來幾年將繼續成長。我們努力在以規範為基礎的區域貿易秩序中扮演建設性的角色，並與南亞和東南亞市場建立更強勁的經貿連結。



蔡英文說，在中國一心掠奪我們的邦交國來孤立我們時，我們全心推動計劃，真實幫助這些國家成為更宜居的地方。



她表示，我們因應美中貿易戰的挑戰時，民主並沒有阻礙我們，相反的，幸虧是我們的民主才讓我們克竟其功。民主制度使我們擁抱多元和創新的思維，當常規不再適用，我們仍能靈活應變，打破框架。很多人問她如何在民主與經濟成長之間作出抉擇，她的答案很清楚，就是：兩者密不可分。



蔡英文表示，台灣的生存不只關乎兩岸關係，我們是印太地區重要的民主堡壘，全世界都在密切注視我們即將要為未來民主開創的先例。台灣是全球理念相近國家社群的一員，她知道我們並不孤單。