大陸制裁美國企業　蔡英文：老是說三道四

蔡英文在哥倫比亞大學閉門座談之後受訪，美國在台協會主席莫健也在後方陪同。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文出訪加勒比海邦交國，於當地時間11日過境紐約。中國外交部12日傍晚以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。蔡英文12日在紐約受訪說，強化台灣“國防”守護台灣民主，希望對於區域和平穩定做出貢獻，這都是這段時間我們努力做的事情，“不需要我們鄰居老是這樣說三道四”。



蔡英文12日在哥倫比亞大學進行閉門座談，她會後回到飯店受訪做上述表示。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



美國國務院8日才批准對台出售逾22億美元的戰車等軍備，行政部門已知會國會。中國大陸發言人耿爽12日在記者會表示，為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。



蔡英文對此表示，不論軍售或是過境美國，中國都表達一些事情、表達一些意見，但是我們到美國看一些老朋友談一下台灣民主，以及過去這段時間努力，強化台灣“國防”、守護台灣民主，希望對於區域和平穩定做出貢獻，這都是這段時間我們努力做的事情，不需要我們鄰居老是這樣說三道四。



她也強調，強化我們“國防”是我們自身要做的事情，感謝美國政府對於我們強化“國防”、協助我們自我防衛，我們表達感謝之意。