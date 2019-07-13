台美企業高峰會在美登場　蔡英文鄭文燦出席

台美企業高峰會在紐約舉行，蔡英文親自出席，鄭文燦（左）也陪同。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園7月13日電（記者 黃文杰）民進黨桃園市長鄭文燦在美東時間12日陪同蔡英文一同出席台美企業高峰會，會前接受媒體訪問表示，美中貿易戰之後，今年上半年台灣電子業直接到美國的產品提高了20%，美國也把台灣的企業夥伴當成可靠，且保護智慧財產權的夥伴，相信未來台美經貿交流會更緊密。



鄭文燦7月6日至17日率市府團隊赴美國考察，安排走訪訪休士頓、達拉斯、華府、紐約以及西雅圖等5個城市。



美東時間12日，鄭文燦人在紐約，正好蔡英文展開為期12天“自由民主永續之旅”，第一站過境美國紐約，蔡鄭兩人，一起出席在紐約舉行的台美企業高峰會。



會前接受媒體訪問，鄭文燦表示，於美中貿易戰之後，全球供應鏈逐漸從中國轉移回美國，根據2019年上半年度統計，台灣電子業直接到美國的產品提高了20%，美國也把台灣的企業夥伴當成可靠，且保護智慧財產權的夥伴，相信未來台美經貿交流會更緊密。



鄭文燦提到，這次參訪除促成台美經貿對話、期待未來更多合作與交流，在美主導印太戰略下，台灣不只是民主夥伴，也是不可或缺的戰略夥伴，更是值得信賴的科技夥伴。



鄭文燦指出，中美貿易戰後，台商回流專案按目前登記及審查通過的案件，預估到年底會超過兩百億美金；以桃園為例，現已核准16件、金額約34億美金，且還在持續增加中。桃園成立台商回流專案小組，解決土地、水電及員工招募等問題，加速台商回流。



他強調，桃市府和“經濟部”設有單一窗口機制，他也會在會議中特別向美方表達此台美產業科技合作方向。



鄭文燦也提到，在華府期間，也拜會美國商務部副助理部長Ian Steff，對於台美間的各項產業交流與投資，美方非常有興趣且支持，他也希望未來商務部可以在這方面多多促成美台間的經貿合作。



此外，鄭文燦與國際貿易署主管亞洲事務的副助理部長Diane Farrell也快速地交換了城市治理經驗，並邀請她來台訪問。