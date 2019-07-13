隨行綠委勤貼臉書　蔡說有信心贏得明年選舉

此次隨行的趙天麟、管碧玲、羅致政即時在臉書發文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文出訪加勒比海邦交國，民進黨“立委”管碧玲、趙天麟、羅致政陪同，由於3“立委”都能迅速在臉書發言，被稱為“發言戰隊”，蔡英文表示，他們不是發言人是“國會議員”，過去出訪都有“國會議員”陪同。這3位“立委”長期以來對於國防外交領域有著墨、專長，與其說他們是團隊，不如說他們是外交團隊一部分。希望一方面了解處理對外、外交關係情況，可以跟在地“國會議員”互動。



蔡英文12日在哥倫比亞大學進行閉門座談，她會後回到飯店受訪做上述表示。



蔡英文此次出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



果然是發言戰隊，管碧玲受訪則說，蔡英文在哥大閉門座談，對於台灣民主與對香港關心都提到，第一個發問就是香港留學生，還講到都有點哽咽，蔡英文今天很有學者風範，讓哥大學者與學生留下印象。



管碧玲也說，蔡英文非常穩健，有好幾個問題都提到核心，有學生問到明年大選會不會提到中國議題，蔡英文立場一致都希望兩岸穩健，也希望中國有這樣態度。



羅致政則說，蔡英文提到外交團隊，我們很榮幸參與這樣出訪，必要時候扮演我們角色，哥大這場座談，大家關心對明年“總統”期待，蔡英文則說有信心贏得明年選舉。



趙天麟表示，我們不是發言人，是希望為國家外交出點心力。台灣並不孤單，台灣面臨困難大家都跟我們同步。