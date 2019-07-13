精准提供金融服務 助力經濟高質量發展

努力精准提供金融服務，不僅可以為需要發展的領域提供支持，更能為經濟高質量發展助力。 中評社北京7月13日電／隨著中國經濟的不斷發展，人民對美好生活的向往在金融領域的體現就是需求的多樣化、個性化和多層次。如何配合這種需求提供有效供給？銀保監會副主席周亮在近日的國新辦新聞發布會上表示，下一步要堅持有扶有控，努力精准提供金融服務，加大對經濟社會發展的重點領域和薄弱環節的支持，逐步壓縮退出“僵屍企業”，把無效、低效占用的信貸資源騰出來，支持需要發展的領域。



經濟日報發表專欄作者張國棟文章表示，努力精准提供金融服務，這樣的“下一步”可謂“靶向”正確，契合了實際需求，不僅可以為需要發展的領域提供支持，更能為經濟高質量發展助力。



當前，中國在加強金融有效供給、優化融資結構方面取得了一定進展。比如今年上半年，中國基礎設施行業貸款新增達到了1.32萬億元，科技服務業和信息技術服務業的貸款增速均保持在15%以上。中國金融供給總量雖然在持續增長，但金融供給的結構性、有效性還存在一定不足，對於需要發展的領域的支持還不夠。因此有必要推進金融供給側結構性改革，提高金融供給質量，減少無效供給或低效供給，更好地滿足需求結構。同時，這也將促使金融行業出清並使實體經濟的金融需求得到進一步滿足。



不久前，銀保監會主席郭樹清在出席第十一屆陸家嘴論壇時強調，融資市場體系要更好地適應企業的生命周期。目前，信貸在金融融資結構中占比80%以上，比例過高。企業過度依賴銀行，與企業生命周期和生產周期不能很好匹配，既容易造成大中型銀行過度擠占信貸資源，又使小微企業和創新項目缺少必要的孵化資金支持。此外，在融資結構方面也存在一些不合理現象，尤其是中國社會融資體系仍以間接融資為主的現狀亟待改變。



這就需要精准提供金融服務。這既是深化金融供給側結構性改革過程中一直強調的重點，也是徹底改變直接融資與間接融資一條腿短一條腿長不平衡格局的重要選擇。其要旨是更加注意尊重市場規律、堅持精准支持，選擇那些符合國家產業發展方向、主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場、暫時遇到困難的民營企業予以重點支持。



文章指出，實踐證明，供給側結構性改革是推動經濟高質量發展的一條主線。結合當前形勢和金融供給側結構性改革要求，銀行業面臨諸多發展機遇，而強化金融服務功能，找准金融服務重點，精准提供金融服務，則是其中的“精髓”。找准金融服務重點，精准提供金融服務，就要大力調整融資結構，擴大直接融資，為資本市場和債券市場的發展提供長期穩定的資金來源。同時，要堅持以服務實體經濟、服務人民生活為出發點，深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟的能力，從而推動經濟高質量發展。



