“技術造富”潮不會憑空到來

中評社北京7月13日電／隨著國家日益重視知識產權保護，法律保障個人可以擁有知識產權的收益，有學者認為，這將推動繼“體製造富”與“產業造富”之後的“第三次造富”運動，即“技術造富”。



環球時報發表科技與戰略風雲協會研究員陳經文章表示，這種提法有其合理性。中國經濟發展多年成績顯著，但技術創新依然是最大短板。全社會對技術空前重視，願意為技術付出更高代價，人才對技術的決定性作用也得到了更深層次的肯定。技術人才的貢獻被更明確地承認，其價值得到更好體現，技術造富確實是新的風口。



從國際上看，美國的技術造富體制與實際運行成果壓倒性地強於其他國家。美國有十分活躍的風險投資，許多大公司積極收購技術初創公司，知識產權保護力度強，技術成果評估機制既成熟又靈活。美國技術人才研發成功一舉暴富的例子極多，這些人富裕以後也積極投資豐富整個生態。世界上許多人才都到美國搞技術創新，致富後成為“美國夢”的正面代表。



文章分析，中國經濟體量日益接近美國，產業技術體系龐大，技術需求不比美國少，對“卡脖子”技術的渴求程度甚至還更高。中國成為技術發展熱土的趨勢很明確，但是在鼓勵技術造富的體制機制上，由於發展歷史比美國短得多，還存在許多問題。



首先是對知識產權的保護力度不足。個人技術突破如果被他人輕易無代價地複制過去，就談不上造富，可能陷入艱苦的價格戰。有的小公司核心研發人員被挖走，代碼或者技術秘密被竊取，相關法律糾紛已有多起，不了了之的更多。這需要加強執法，讓行業人員真正重視知識產權，讓技術的價值從法律意義上得到重視。可以借鑒美國的技術知識產權制度，組織知識產權能力認證，多培養有行業能力的律師，鼓勵知識產權相關控訴。同時，政府可直接幫助權益受侵犯的技術人員，通過一些典型案例提升全社會意識。



其次是從技術投資到產生收益過程中的造假現象。有時技術投資的資金是假的，實際沒到位;有時技術突破被嚴重誇大甚至造假，包裝上市或者融資時，技術與財務指標有許多陷阱。一些社會資金與政府基金既想投資技術，又怕被騙;輿論崇拜技術，但種種言論真假難辨，投機分子假借技術名義進行詐騙圈錢活動。這需要國家加強監管，倡導真技術，嚴厲打擊技術造假;需要全社會加強科普，真正提升對技術的認識;需要投資方提升專業能力，積極與科學界、產業界交流，建立流程正確評估技術前景與價值;需要輿論上注意引導技術宣傳，讓真專家積極出來打擊偽科學、偽技術。具體操作上，可以鼓勵專家學者成立科普與咨詢機構，與財務、法律等專業人士交流經驗，為產業流程提供專業化支持;對於科技造假詐騙行為，可以抓住一些典型案例嚴懲重罰，對各地的技術軟環境進行評分考核，嚴肅行業風氣。



文章最後說，“第三次造富”是現實機會，但這一切不會憑空實現，需要完整健康的流程與生態保障。





