感受美麗中國的發展脈動

中評社北京7月13日電／魯家村、塞罕壩、長白山……漫步北京世界園藝博覽會中國館的“和而共生”展廳，一幕幕中國當代生態文明保護和建設的景象躍然眼前。整個展廳仿佛折叠的綠色空間，讓觀眾處身青山綠水、飽覽壯美山河，近距離感受美麗中國的發展脈動。



讓大地山川綠起來，是生態文明建設的重要內容，也是通往美麗中國的重要途徑。“造林綠化是功在當代、利在千秋的事業”“開展國土綠化行動，既要注重數量更要注重質量”“多種樹、種好樹、管好樹，讓大地山川綠起來，讓人民群眾生活環境美起來”……黨的十八大以來，習近平總書記每年都參加首都義務植樹活動，在多個場合談到造林綠化的重大意義，用實際行動踐行愛綠護綠的決心。今年是新中國設立植樹節40周年。40年來，我國森林面積、森林蓄積量都增長一倍左右，人工林面積居全球第一，國土綠化不斷取得實實在在的成效，“綠水青山就是金山銀山”的理念成為全民共識。



種下的是一片綠，也是一股精氣神兒。在新疆阿克蘇，50多次植樹大會戰中近390萬人次“鋼鐵般的意志”，讓風沙之源變成綠色果園；在海南三沙，幾代人數十年持之以恒“漂洋過海來種樹”，讓島礁的沙石荒地生機勃勃……一個個驚天動地的綠色奇跡背後，是一年接著一年幹的奮鬥勁頭，是一任接著一任幹的發展藍圖，更是一代接著一代幹的接續努力。正是無數治沙人、播綠人、守林人憑著只爭朝夕的精神、持之以恒的堅守，以尺寸之功、積千秋之利，築起一道道保護家園的“綠色長城”，創造一個個“荒漠變綠洲”的綠色傳奇。



前人栽樹，但後人不能止於乘涼。今天，造林綠化已經從代代相傳的精神內涵，內化為人人有責的行動自覺，喚起了更多人的綠色意識、涵養著全社會的綠色發展理念。今天，生態文明建設納入國家發展總體布局，建設美麗中國成為人們心向往之的奮鬥目標。推動長江經濟帶發展，堅持共抓大保護，不搞大開發；城市綠道不斷延伸，既是綠色發展的快車道，也是居民生活的幸福道；垃圾分類蔚然成風，綠色生活方式漸成時代風尚……綠色是一種追求，更是一種責任。無論是“五位一體”總體布局的頂層設計，還是“還綠於民”的基層治理，抑或是“低碳、節能、環保”的生活觀念，都是綠色發展的有力實踐，都是生態文明的深刻彰顯。



今天，中國日益增長的綠色正在為世界環境增色。一項研究表明，2000年至2017年間全球綠化面積增加了5%，而中國貢獻了全球綠化增量的約1/4，其中42%來自植樹造林，居世界首位。中國的綠色行動，展現情懷與擔當，為護佑全人類唯一的生存家園貢獻了智慧和力量。黨的十八大以來，從推動落實氣候變化《巴黎協定》，到建立“一帶一路”綠色發展國際聯盟，再到“綠色發展”“生態文明”等理念和詞匯寫入聯合國文件，中國不僅兼顧生態保護與經濟發展，而且作為全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者，始終致力構建人與自然和諧共處的美麗家園。正如一位外國專家的評價，“中國推動綠色發展革命，其歷史意義將不亞於工業革命”。



在北京世園會中國館的生態文化展區，星羅棋布的亞克力光柱組成了中國傳統的星象圖，柱子裡裝載的是一顆顆種子。可以說，這是綠色發展的種子，也是美好生活的種子。堅定不移愛綠植綠護綠，我們就能讓綠色的種子生根發芽，在發展的道路上行穩致遠。



來源：人民日報 作者：盛玉雷

