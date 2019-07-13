中國農民生活到底怎麼樣？

中評社北京7月13日電／數據顯示，2018年，農村居民人均可支配收入14617元，增長8.8%，扣除價格因素，實際增長6.6%；農村居民人均消費支出12124元，增長10.7%，扣除價格因素，實際增長8.4%。



雲掌財經發表財經評論人譚浩俊文章表示， 應當說，與1978年改革開放初期相比，都出現了巨大變化，增幅都在近20倍左右。收入增長很快，尤其是物質財富，已經比較豐富。想吃什麼、買什麼、用什麼，都能夠基本得到滿足。不愁吃、不愁穿，已經成為絕大多數農民的基本標準。隨著精准扶貧力度的加大，貧困人口的生活也在逐步得到改善。所以，有人在問，農民生活到底怎麼樣呢？



文章稱，雖然從上世紀八十年代初就離開農村，考上學校，吃上了當時最流行的“消費戶”糧，而不再是“農業戶”。但是，經常回家看望老人以及走親訪友，對農村依然十分熟悉、十分有感情。也就是說，自己依然是一個農村人、一個農民，既沒有忘本，也沒有自以為是城市人了而看不起農村，更沒有出現對農民沒有感情的問題。 正因為對農村了解，對農民有感情，實事求是地講，今天的農民，生活水平確實比以前提高了，受饑挨餓的現象基本不見了。應當說，發生了翻天覆地的變化，出現了根本性的改變。但是，從生活質量來講，還不是很高。對相當一部分農民來說，他們的生活水平，應當是解決了溫飽問題，基本滿足了小康需要。正在從數量需求向質量需求轉變，正在由完全的物質需要向物質與精神需要並舉轉變。



為什麼說是轉變呢？原因就在於，農民所需要的精神生活方面的東西還很少，特別是環境、醫療、衛生、文化等方面的東西還比較缺乏，還沒有與物質條件相匹配。特別是交通條件還比較差的地方，更是難以滿足農民提高精神生活的需要。



文章指出， 也正因為如此，對農民生活過得怎麼樣的問題，更多的應當全面分析和判斷，而不應當只滿足於物質條件。今天的農民，由於大量人員進城務工，不僅帶回了收入，更帶回了生活的方式與理念。如果仍然像過去那樣看物質條件，就很難滿足他們的需求，很難讓他們對生活充滿向往。所以，在今後的日子裡，對農村和農民，除了如何提高他們的收入水平之外，更多的還要考慮如何提高他們的生活質量，包括產品的質量、文化的質量、醫療衛生水平、環境條件改善等。只有這樣，農民的生活質量才能真正提高，農民也真正能夠成為改革開放成果的共享者。









