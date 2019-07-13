別讓“家門口看病”失去依托

中評社北京7月13日電／近日，河南省通許縣朱砂鎮36名村醫的集體辭職信曝光後，引發社會廣泛關注。信中稱由於“工作壓力越來越大，上級撥款越來越多，到村醫手裡的錢越來越少，工資發放不到位，上級層層克扣”等原因，導致村醫生活難以為繼。此後，該縣大崗李鄉全體28名村醫辭職報告再現網絡。



光明日報發表醫生羅志華文章表示，村醫、待遇低、身份尷尬、社保方式不統一、人員老化和流失嚴重等現象，近年來屢見報端。出現這些現象有歷史原因，完全化解還需要時日。比如，不少村醫一直“半農半醫”地生活在村裡，有些還過了退休年齡，因此按全崗計酬、納入編制內管理，不一定現實。但村醫待遇低等關鍵問題不能久拖不決，否則，村醫辭職只是眼前可見的難題，就長遠而言，還可能影響到年輕醫生加入村醫隊伍的積極性。



村醫辭職這件事反映的問題不少，但概括而言，都涉及待遇這個共同點。從工作量上看，近年來村醫的壓力的確越來越大。醫改日益注重疾病早期預防和全過程干預，注重提供內容更加豐富的基本公共衛生服務。與之相對應的是，中國在基本公共衛生服務方面的投入持續增長，2018年增加到人均55元的歷史高位，且新增經費重點向鄉村醫生傾斜，用於加強村級基本公共衛生服務工作。這就意味著，村醫的工作量將相應增加，其中，慢性病管理、傳染病預防、疫情早期監測、居民健康檔案管理、居家病人隨訪等，多由村醫來完成。



村醫算算收入賬，就會發現，村醫的待遇，難以隨工作量上升而對等增加。村醫提供基本公共衛生服務，不能向患者收費，只能從55元的人均投入中分到一定數量的補助。村醫向患者銷售基本藥物，也不能賺取差價，只能依靠政府發放基本藥物補助。換言之，由於國家針對村民看病出台了多項惠民政策，村醫無法通過診療收費來增加收入，補貼成為他們的主要生活來源，因此，即使這些補貼最終沒有被克扣，哪怕僅是撥付延遲，也可能讓村醫短期內生活陷入困境。



醫療機構越小，資金周轉能力就越弱。村醫不僅沒有多大本錢，而且還靠著補貼過日子，回款滯後、撥付延遲，放在大醫院或許問題不大，但放到基層，就可能導致政策下行時出現末端梗阻，國家加大基本公共衛生服務投入等好政策，將遭遇“最後一公里”的梗阻，責任下行，但權利沒有一同下行。在2018年國務院將基本公共衛生服務投入提升到人均55元水平時，就預見性地要求地方政府要加快資金撥付進度，採取“先預撥、後結算”的方式，確保資金及時足額到位。由此看來，此次事件確有政策執行不到位的因素。



文章指出，村級醫療處於醫療體系最末端，醫療方面的許多基礎性工作在村級完成，底層基石若出現鬆動，將會對整個醫療體系都構成影響，“家門口看病”失去依托，看病難更加難以化解。近年來中國出現不少甘於奉獻的好村醫，他們的事跡感動了很多人，但醫療服務既需要依靠情懷，也需要實打實的物質保障。關心所有村醫，讓他們不為生活發愁，方能在穩定現有村醫隊伍的基礎上，吸引更多優秀醫療人才到農村工作。





