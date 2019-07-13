哥大網站稱蔡英文是“台灣總統”

哥倫比亞大學稱台灣總統蔡英文。（取自哥倫比亞大學網站） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文紐約時間12日下午出席哥倫比亞大學閉門會議，哥大網站發文並稱蔡是“台灣總統”，府方也將網站發文提供給媒體參考。哥大提到，台灣蔡英文參加了哥倫比亞大學的討論，由哥倫比亞教授Andrew Nathan 和Jack Snyder主持，並由哥倫比亞大學的學生，教師和受邀嘉賓參加。



哥倫比亞大學網站提到，由於中國的反對，以及北京與特朗普政府之間的關係破裂，蔡週四抵達美國，這是蔡首次出訪紐約。台灣在該市設有非官方的領事和貿易辦事處，儘管有十幾個聯合國與台灣保持著外交關係，但台灣不是聯合國的一員。



哥倫比亞大學提到，蔡英文在紐約停留兩天，稱之為“自由民主永之旅”的一部分，她堅定地談到了民主的重要性。



哥大也提到，蔡英文在1個月前贏得民進黨提名，計劃在2020年1月11日舉行的2020年“總統”大選中競選連任四年。



哥大表示，雖然約有50名支持台灣和親中的示威者聚集在哥倫比亞大學高等教育學院以外的地方進行演講，但人群聲音卻很平靜。在大廳內，聚集的人們似乎對蔡印象深刻，並對他們關於台灣與美國和中國關係的問題表示尊重。