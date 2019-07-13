（图片来源：央视新闻客户端） 中評社北京7月13日電／12號下午，日韓雙方代表就日本對韓國強化出口管制舉行磋商。磋商形式非常簡潔，開始時，雙方沒有握手，也沒有寒暄，原計劃兩個小時的磋商延長至五個多小時。日本方面稱，此次是工作層面的說明會。從雙方的著裝來看，日方穿短袖衫，韓方著正裝，日媒就此評論：可以看出雙方對這次會面的定位。目前，會面的內容尚未完全公開。



（來源：央視新聞客戶端）