緬甸今年因感染H1N1病毒死亡人數已達37人

（图片来源：央视新闻客户端） 中評社北京7月13日電／據緬甸衛生與體育部消息，自2019年1月至7月10日，全緬感染H1N1病毒患者共195人，其中37人死亡。



緬甸自今年1月份發現1名感染H1N1病毒患者後，5月有1名患者死亡，6月有25名患者死亡，7月1日－10日有11名患者死亡。



到目前，緬甸今年因感染H1N1病毒患者死亡人數已接近2017年全年死亡人數，而死亡率則大大超出2017年。2017年緬甸全年全國共399名患者感染H1N1病毒，其中38人死亡。



（來源：央視新聞客戶端）

