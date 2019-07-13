韓正：做好全面停止軍隊有償服務下篇文章

7月12日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正在北京出席全面停止軍隊有償服務工作總結表彰大會並講話。新華社 中評社北京7月13日電／新華社消息：中共中央政治局常委、國務院副總理韓正12日出席全面停止軍隊有償服務工作總結表彰大會並講話。會議認真學習貫徹習近平總書記關於全面停止軍隊有償服務工作的重要指示精神，表彰停償工作中湧現出來的先進典型，進一步推動全面停止軍隊有償服務下篇文章落地見效。



韓正表示，全面停止軍隊有償服務，是黨中央、中央軍委和習近平總書記著眼強軍目標作出的重大戰略決策。三年來，軍地各級堅決貫徹習近平總書記重大決策指示精神，把停償工作作為政治任務、國家任務、強軍任務，作為黨之大事、國之大事、軍之大事，堅持黨委統攬、軍地聯動、依法推進、多措並舉，全面停止軍隊有償服務任務基本完成，軍隊不從事經營活動的目標基本實現。各級黨委、政府和部隊要進一步統一思想認識，堅決按照黨中央、中央軍委的重大戰略決策和習近平總書記重要指示精神，再接再厲做好全面停止軍隊有償服務下篇文章。



韓正強調，要加強軍地協作，中央和國家機關要進一步加大支持力度，地方各級黨委、政府要按照國家有關政策，主動幫助軍隊解決重點難點問題。要堅持依法依規推進，做好移交資產、置換土地、安置人員等工作，成熟一塊、移交一塊、規範一塊。要盤活用好軍隊資產資源，推動集約化利用、市場化運營、專業化發展，實現保值增值。要強化組織機制保障，做好思想教育工作，有針對性地化解矛盾糾紛，維護部隊和社會兩個大局穩定。



韓正表示，要緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高標準、高質量完成好黨中央、中央軍委賦予的光榮任務，以優異成績慶祝新中國成立70周年，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。

