美國以色列聯手空襲敘利亞　專家：敲山震虎

S-300防空導彈系統。（資料圖） 中評社北京7月13日電／央廣網消息：新聞回顧：據以色列媒體7月1日報道，大批以軍戰機當天凌晨同時出動，對敘利亞境內的伊朗軍事目標發動了近幾個月以來最大規模的空襲，敘利亞防空部隊宣稱擊落了多枚來襲導彈。媒體稱這是一次非常罕見的“斬首”行動。



主持人：首先我們想請房兵教授分析一下就在日前美伊局勢緊張的情況下，以色列對敘利亞境內的伊朗軍事目標發動大規模空襲，到底要達到什麼目的呢？



房兵：



以色列的目的可以用“敲山震虎”和“渾水摸魚”兩個詞概括。以色列說是打到敘利亞境內，實際上打的主要是伊朗軍事部隊集結部署的地點。所以敲山震虎，就是敲打伊朗。



以色列打伊朗是替美國在敲山震虎。伊朗把美國的無人機打掉之後，美國聲稱已經下了打伊朗的命令，但是，中途又撤了回來。



戰火一觸即發，很可能擦槍走火。從美國的角度來講，現在用軍事手段直接打伊朗，尤其是高強度、徹底地打，它既沒這個想法，也沒這個準備。同時，美國的兵力部署也沒有達到這樣一個實力，所以，它還要向伊朗繼續施壓，除了已經用的禁運、制裁，包括不讓石油出口，美國能用的手段都用了，但伊朗態度強硬，美國拿它沒有辦法。所以，美國有必要在某種程度上敲打伊朗。

