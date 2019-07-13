美國為何要籌組軍事聯盟來對付伊朗？專家解析

伊朗波斯灣石油碼頭（資料圖） 中評社北京7月13日電／央廣網消息：據報道，美國方面近日表示，希望組建一個國際軍事聯盟，在伊朗外海的霍爾木茲海峽及也門附近的曼德海峽展開巡航。伊朗則警告，美國基地及其在波斯灣的航空母艦處於伊朗導彈射程內。



那麼，美國為何要籌組軍事聯盟來對付伊朗？美國和伊朗的博弈未來走勢如何？就相關話題，軍事觀察員梁永春將為您深入解析。



軍事觀察員梁永春分析，美國此次組建所謂“國際軍事聯盟”，糾結盟友在霍爾木茲海峽及也門附近的曼德海峽展開巡航，依然是“劍指伊朗”，是對伊朗極限施壓政策的延續。



梁永春：



前不久伊朗議會通過了一項決議，如果美國繼續強化對伊朗的制裁，伊朗就要對通過霍爾木茲海峽進出波斯灣的各國船只徵收保護費，特別是對那些跟隨美國制裁伊朗的國家，借此來補償伊朗因為制裁而受到的經濟損失。美軍隨即就做出了針對性回應，宣布要組建國際軍事聯盟，組織聯合艦隊在海灣護航。



這讓很多人回想起30多年前，伊朗和伊拉克爆發戰爭，伊朗海軍用快艇和水雷封鎖了霍爾木茲海峽，美國海軍出動艦艇為科威特等海灣國家的油輪護航，與伊朗發生了多輪的軍事衝突。波斯灣是世界的油庫，美國和伊朗當年的衝突就引起了廣泛關注，現在世界經濟本來就不景氣，如果雙方再打起來，那肯定會雪上加霜。

