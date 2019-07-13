韓國怒懟日本貿易制裁

（图片来源：网络） 中評社北京7月13日電／據路透社7月9日報道，日本經濟產業大臣世耕弘成表示，日本“根本沒有考慮”撤銷對韓國的高科技出口限制，而且出口限制措施不違反世界貿易組織（WTO）規則。“日本制裁點燃韓國民眾怒火。”路透社稱，數萬名韓國人在網上發起請願，呼籲抵制日本產品和赴日本旅遊，甚至還要求抵制明年在東京舉辦的奧運會。



雙方博弈不相讓



日本共同社報道稱，日本政府4日起對氟化氫、氟化聚醯亞胺和感光劑光刻膠這三種材料加強了面向韓國的出口管制。同時日本政府計劃8月將韓國從“白名單國家”移除。



韓國金融委員會的一份報告顯示，自2018年第四季度開始，日系資本加速從韓國撤離的腳步，日資銀行在韓放貸總額減少2.78萬億韓元，減少速度遠遠超過行業平均。近來韓日不斷地爭端使在韓日本企業遇到瓶頸，原定於在8日舉行的索尼韓國區媒體公開日活動，也因為“不可抗力的原因”最終取消。因為日資的加速撤離，其他海外資本趁機搶灘，7月1日－11日，除日本外的外籍資本共購入了4.3千億韓元的三星電子股份以及2.1千億的SK海力士股份。



面對日本方面的一系列限制措施，韓國總統文在寅8日在青瓦台主持首席秘書和輔佐官會議時首次做出回應，指出日方的限供措施給韓企的生產蒙上陰影，並敦促日方撤銷限貿措施。10日，文在寅在青瓦台與韓國30家大企業集團總裁討論日本出口管制應對措施，致力於制定應對之策。



近來，韓國股市因日本此舉大幅下跌。據《韓國經濟》報道，韓國綜合股指8日大跌2.2%，這也是5月31日以來的最低值。受日本出口管制影響明顯的半導體股票大幅下挫，三星電子、SK海力士等下跌幅度在2%左右，相關中小半導體企業的下跌幅度超過10%。此外，由於擔心對日旅遊萎縮，韓國主要航空企業和旅遊相關企業的股價下跌幅度在5%左右。



韓國民眾對日本的不滿情緒，引發抵制日貨的呼聲。“日本抵制運動”是韓國主要在線搜索引擎Naver上搜索最多的詞條之一。截至5日，近2.5萬人在韓國總統府網站上簽署了一份請願書，呼籲抵制日貨。政府必須對一個月內得到20萬個簽名的請願書做出回應。《韓國經濟》8日稱，“抵制日貨正在韓國全方位擴散”。

