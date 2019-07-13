伊朗警告英國勿玩“危險遊戲”　以免承受“後果”

中評社北京7月13日電／伊朗政府12日再次要求“立即釋放”英國海軍扣押的伊朗船只，警告英方不要玩“危險遊戲”，以免承受“後果”。



伊朗外交部發言人阿巴斯·穆薩維經由伊朗伊斯蘭共和國通訊社申明立場：“這是一場危險遊戲，會產生後果……對方扣押（船只）的法律理由站不住腳……釋放被扣油輪符合所有國家的利益。”伊朗政府先前說，英方如果繼續扣押船只，伊朗將採取反制措施。



英國海外領地直布羅陀當局4日在英國海軍協助下扣押裝載伊朗原油的油輪“格蕾絲一號”，指認它違反歐洲聯盟制裁令、向敘利亞運送原油。



英方11日說，三艘伊朗船只10日試圖在原油海運要道霍爾木茲海峽附近攔截一艘英國油輪，遭英國海軍軍艦驅離。伊朗軍方予以否認。



穆薩維指認英國因為承受美國壓力而採取扣船舉措。“這樣的非法措施可能加劇波斯灣局勢緊張。”



美國政府去年宣布退出2015年簽署的伊朗核問題全面協議，逐步恢復對伊朗經濟和金融制裁，今年5月以來加緊封堵伊朗原油出口，以求切斷伊朗政府財政收入主要來源。伊朗核協議其他簽署方，包括英國在內，主張維持核協議。



應對美國步步緊逼，伊朗6月宣布中止履行核協議中關聯鈾濃縮活動的部分承諾。



針對美國向海灣增派軍隊，穆薩維說：“外國勢力應該離開這個地區，因為伊朗和地區內其他國家有能力保衛本地區安全……伊朗多次表達為結束爭端與各鄰國磋商的意願。”



（來源：新華網）