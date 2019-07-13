韓稱美方願舉行美韓日會晤　日方尚未答覆

中評社北京7月13日電／一名韓國高級官員11日說，美國方面願意就日本對韓國施行出口管制舉行三方會晤。



韓國總統府青瓦台安保室第二次長金鉉宗當天在美國首都華盛頓告訴韓國媒體，韓國和美國方面對舉行三方高級別官員會晤“非常積極”，希望尋求“建設性方法”；而日方“看似有些消極”，“沒有答覆”。



韓聯社援引金鉉宗的話報道，美方希望借助一名高級官員訪問亞洲的機會，舉行三方會晤。



金鉉宗拒絕披露他所說美方高級官員是否是分管東亞和太平洋事務的助理國務卿戴維·史迪威，後者正在日本訪問，預定下周訪問韓國。



日本政府本月初開始對3種半導體製造業重要材料出口韓國施行管制。韓方指認日方的做法是“政治報復”“經濟制裁”，緣於韓國法院判處日本企業賠償第二次世界大戰期間遭日方強征的韓國勞工。



韓方決定採取多種應對措施，包括尋求美方介入。韓國外交部長官康京和10日晚與美國國務卿邁克·蓬佩奧通電話，說日方舉措不僅有損韓日關係，而且波及韓美日三邊合作。



金鉉宗10日會晤白宮辦公廳代理主任米克·馬爾瓦尼和一些美國國會議員，11日會晤美國貿易代表羅伯特·萊特希澤，12日將會晤美國總統國家安全事務副助理查爾斯·庫珀曼。



金鉉宗11日說，美方希望這兩個亞洲盟友共同找到建設性解決方案。韓聯社援引他的話報道，萊特希澤在會晤中說，如果美方找到有助於解決化解爭議的方法，會告知韓方。



除金鉉宗，韓國外交部雙邊經濟外交局局長金希相也在美國訪問，11日會晤2名國務院高官。金希相在會晤後告訴媒體記者，他們“充分討論日方強化出口管制引發的各種問題”，美方“已經充分注意到這一事件，理解它的嚴重性”。