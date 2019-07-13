歷史首次！美用波音747發射小型火箭獲成功

中評社北京7月13日電／據“飛行國際”(Flight Global)網站7月11日報道，維珍軌道航空公司於7月10日用一架波音747-400飛機將一枚火箭攜帶至超過萬米的高空，並成功釋放使其墜落在計劃區域內，朝著實現高空衛星發射服務又邁進一步。



據報道，7月10日上午，一架經過改裝的波音747-400飛機從美國加利福尼亞州莫哈韋航空航天港起飛，在到達近1.1萬米的巡航高度之後，從飛機機翼下方釋放了一枚不帶燃料的火箭。這枚火箭為全尺寸模型，內部裝載了水和防凍劑，以模擬攜帶燃料的火箭的質量和重心。隨後，火箭在加利福尼亞州愛德華茲空軍基地的測試區域內墜地。



報道稱，這次測試主要目標是確保火箭與飛機在釋放後的關鍵幾秒內乾淨利落地分開，並觀察火箭在空中自由落體的狀態，同時收集相關數據。維珍軌道公司表示，這次測試對檢驗其高空衛星發射系統是一個里程碑式的進步。從測試視頻、飛行員報告以及初步數據反饋來看，當天的火箭墜落測試完全按預定計劃進行。



這次測試的與眾不同之處在於，整個火箭發射過程不再從傳統的發射台進行垂直發射。維珍軌道公司希望用飛機將火箭帶到萬米高空並釋放，再由火箭將衛星等載荷送入太空。據稱，這種水平發射的方法不但能節省燃料和成本，而且能用機場跑道實現發射。據報道，維珍軌道公司計劃今年晚些時候進行首次入軌發射測試，目前正平行推進三個方面的準備工作，包括地面測試火箭，飛行測試項目以及建造、組裝和測試第一枚“軌道測試飛行火箭”。本月晚些時候，這枚火箭將完成組裝，交由發射團隊進行一系列嚴格檢查和演練。



維珍軌道公司是維珍集團旗下公司，由英國商人理查德·布蘭森創辦，主要項目是為小型衛星提供發射服務。該公司成立於2017年，總部位於加利福尼亞州長灘，擁有300多名員工。維珍軌道是維珍銀河的一部分，後者的項目包括人類太空飛行，小型衛星發射以及先進的航空航天設計、製造和測試。



來源：環球網