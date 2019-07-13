巴西總統力挺兒子出任駐美國大使

中評社北京7月13日電／巴西總統雅伊爾·博索納羅11日確認，正考慮讓兒子愛德華多·博索納羅出任巴西駐美國大使。



博索納羅在巴西情報局新局長的就職典禮上說：“我認為愛德華多是這一職位的合適人選，能完美處理涉美事務。我們去年探討過這一可能性並分析利弊。”他說，是否接受任命取決於愛德華多。



愛德華多現任巴西國會眾議院外交和國防委員會主席。他同一天告訴媒體記者，“如果這是總統交給我的任務，我會接受”，而大使提名取決於他與父親以及外交部長埃內斯托·阿勞若。他說，一旦獲得出任大使的任命，他準備向國會辭去現任職務。



任命需經國會參議院外交關係委員會和參議院全體批准。巴西前駐美大使4月卸任回國，職位空缺至今。



路透社報道，博索納羅育有四子一女，長子弗拉維奧是國會參議員，次子卡洛斯是里約熱內盧市議會議員，愛德華多是第三子。



愛德華多充任父親的外交事務顧問，是博索納羅去年10月贏得總統選舉後派往美國的首批特使之一。美國白宮前首席戰略師斯蒂芬·班農任命愛德華多為他組建的右翼政治團體“運動”在拉丁美洲的領導人。



博索納羅宣稱競選巴西總統是受美國總統唐納德·特朗普的啟發並頻頻向特朗普示好。特朗普今年3月在白宮與博索納羅會晤，對在場的愛德華多大加讚賞。



（來源：新華網）