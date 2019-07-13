美國勞工部長因愛潑斯坦性犯罪案辭職

中評社北京7月13日電／美國總統特朗普12日說，美國勞工部長亞歷山大·阿科斯塔決定辭職。連日來，阿科斯塔因被指對涉嫌性侵和拐賣少女的美國億萬富翁傑弗裡·愛潑斯坦曾予以“寬大處理”，面臨輿論的巨大壓力。



特朗普12日在離開白宮前往美國中西部時說，阿科斯塔當天早上給他打電話，告知辭職決定。勞工部副部長帕特裡克·皮澤拉將代理部長職務。



阿科斯塔當天表示，他因愛潑斯坦案受到過度關注，分散了民眾對特朗普政府經濟成績的注意力，他不願因自己的緣故“消耗”特朗普政府。



愛潑斯坦現年66歲，今年7月6日在美國新澤西州被捕，聯邦調查局特工在其位於紐約曼哈頓的住宅中發現大量淫穢照片。紐約聯邦檢方8日起訴他進行性交易及合謀拐賣未成年女性。



據報道，阿科斯塔2008年在佛羅里達州擔任聯邦檢察官期間，在對原告保密的情況下與愛潑斯坦就性侵少女等相關指控達成辯訴交易。雙方簽署的認罪協議令愛潑斯坦得以避免聯邦起訴和可能面臨的終身監禁，僅以較輕罪名服刑13個月，其間獲准每周離開監獄6天到自己的辦公室工作。



連日來，美國國會民主黨人一再呼籲特朗普將阿科斯塔解職，並表示將就當年的辯訴交易展開調查。美國司法部也因這一辯訴交易受到批評。



（來源：新華網）