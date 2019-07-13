18個阿拉伯國家與中國簽署共建“一帶一路”

中評社北京7月13日電／記者12日從商務部獲悉，阿拉伯國家積極支持和響應“一帶一路”倡議，目前，已有18個國家與中國簽署了共建“一帶一路”合作文件。



商務部當日召開第四屆中國－阿拉伯國家博覽會新聞發布會。商務部副部長錢克明在會上表示，在雙方共同努力下，中阿共建“一帶一路”合作已經取得豐碩成果，未來發展潛力巨大、前景廣闊。



對於中阿經貿關係，錢克明說，經貿合作是中阿關係最久遠、最活躍的因素，也是推動中阿關係發展的不竭動力。2018年，中阿雙邊貿易額2443億美元，同比增長28%；中國企業在阿拉伯國家新簽訂承包工程合同額356億美元，同比增長9%；中國企業對阿直接投資流量12億美元，涉及能源、基礎設施、製造業、電子商務、金融等領域。



錢克明表示，下一步，中方將與阿拉伯國家進一步加強發展戰略對接，攜手共建“一帶一路”，不斷推動中阿經貿合作邁上新台階。具體來說，將持續深化互聯互通合作，中方願繼續鼓勵企業和金融機構，在港口、鐵路、電力、通信等領域與阿方深入開展合作；進一步鞏固能源合作關係，在核能、太陽能、風能、水電等低碳能源領域，與阿拉伯國家合作實施更多項目；鼓勵雙方企業在投融資、交易平台等金融領域，以及人工智能、大數據、新材料、生物制藥、智慧城市等高新技術領域開展創新合作；並大力推進貿易和投資自由化便利化。



據介紹，第四屆中阿博覽會將於9月5日至8日在寧夏銀川市舉辦，以“新機遇、新未來”為主題，將重點圍繞貿易投資、“互聯網＋”、跨境電商、基礎設施、產能合作等領域，舉辦投資貿易促進、會議論壇、展覽展示等活動，推動中阿在上述領域進行互利合作。



（來源：人民網）