蔡英文出席紐約千人僑宴　稱修法防假消息

蔡英文出席紐約僑宴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文紐約時間12日晚間出席僑胞晚宴，這場晚宴席開100桌，且紐約僑胞對於蔡非常有熱度，不只喊出蔡英文當選，也說希望蔡連任。蔡在場致詞更是“三語全開”，中文、閩南語、以及英文穿插使用，



蔡英文晚宴上台致詞前，獲得在坐僑民長達數秒的歡呼，過去蔡出席美國僑宴並未見這麼熱烈的情形，僑民甚至高喊蔡英文當選，連介紹“總統府”秘書長陳菊、“立委”等都受到熱烈歡呼。



僑宴上也有多位的美國參眾議員出席。包括：聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員暨參院台灣連線共同主席Robert Menendez 、聯邦眾議院外交委員會主席Eliot Engel、聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員Michael McCaul、眾院“國會”台灣連線共同主席Steve Chabot、聯邦眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員Ted Yoho。美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也上台致詞。



聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員Michael McCaul致詞除了邀請蔡英文到華府訪問外，最後還喊出台灣獨立，在座僑胞又是一陣歡呼還吹口哨。



蔡英文提及，她常常來紐約，但這是她第一次以台灣“總統”身分來到紐約。紐約是他讀書常來的地方，看到熟悉街景有種特別懷念的感覺，現在是“總統”有安全顧慮，不能像年輕時候一樣，在紐約街上隨意走動。想起來是有點感傷，不過作為“中華民國台灣”的“總統”，這個犧牲是很小很小的。



蔡英文說，她不是來重溫紐約往日時光，來這裡是因為有工作要做，昨天飛機一降落就開始很多工作，目的只有一個就是讓台灣走出去。



接著蔡英文用閩南語致詞，今天不是只有她來，她在大家介紹，首先是大家都很敬愛疼惜的菊姐，還有我們的第一名的市長鄭文燦，還調侃鄭文燦說，在美國已經很多天，看起來有比較瘦，並一一介紹隨行“立委”。



蔡英文說，上此她來紐約市2015年那時候是“總統”候選人，“現在我是“總統”，也是“總統”候選人”，大家也熱情喊當選，蔡又說，這麼早就喊凍蒜，她四年前來大家很熱情，給她很深的印象，現在大家同樣熱情。這個大廳坐了1千多人，是她首次來這麼擠的，代表大家對台灣的希望，希望大家一起拚，讓台灣更好。



接著蔡英文說，相信大家都了解台灣這3年來的打拚，她要用英文跟大家報告分享。她談話聚焦捍衛自由與民主，雖然未提及中國大陸，但提到民主政體遭受威權政體、威權主義的威脅與影響。



蔡英文指出，世界上的自由遭受前所未有的威脅，威權主義者濫用權力霸占新聞頭條，透過新形式的媒體散播假訊息，模糊事實與虛構的界線，這種威脅影響了所有人。台灣一直處於這場戰爭的前線，近年來，台灣也成為新的滲透與影響力戰術的試驗場，而蔡政府一直積極反擊，以保障“國家安全”；蔡表示，台灣本月完成了重大修法，以識別並防止散播假訊息。



蔡英文表示，民主國家需要共同努力對抗威權主義擴大其影響力，台灣決心維護主權，也準備好分享經驗，為國際社會做出貢獻。