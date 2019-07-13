中國青少年發展基金會原黨委書記接受審查調查

中評社北京7月13日電／據中央紀委國家監委駐中華全國總工會機關紀檢監察組、北京市監委消息：中國青少年發展基金會原黨委書記、理事長王劍涉嫌嚴重違紀違法， 目前正接受紀律審查和監察調查。



王劍簡歷



王劍，男，漢族，1960年5月出生，黑龍江省牡丹江市人，1985年2月加入中國共產黨，1982年8月參加工作，在職研究生學歷。



1982年8月至1985年2月，歷任哈爾濱第一機器製造廠研究所助工、團委副書記、書記；



1985年2月至1994年12月，歷任團中央青工部幹部、主任科員、副處長、處長；



1994年12月至1995年8月，任團中央實業發展部副部長兼辦公室主任；



1995年8月至1998年8月，任團中央實業發展管理中心副主任（1996年5月起兼任中青高新技術產業發展中心主任）；



1998年8月至2002年7月，任團中央實業發展管理中心黨組成員、常務副主任（正局級）；



2002年7月至2016年2月，任團中央實業發展中心黨組書記、主任（正局級）；



2016年2月至2019年6月，歷任中國青少年發展基金會黨組書記、黨委副書記、黨委書記、理事長（正局級）；



2019年6月，免去中國青少年發展基金會黨委書記、理事長職務。



（來源：中央紀委國家監委網站）