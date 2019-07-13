中德衛勤實兵聯合演習　亮點回眸

在德國費爾德基興衛勤訓練基地，德方救護人員將“傷員”運送至中方野戰二級醫院（7月10日攝）。新華社 中評社北京7月13日電／新華社德國費爾德基興7月12日報道，題：向實戰化聚焦 向深度融合拓展——中德“聯合救援-2019”衛勤實兵聯合演習亮點回眸



“這次聯演亮點頻頻，精彩不斷。無論是合作形式還是組織實施，抑或是內容設計，不乏可圈可點之處。”在12日舉行的中德“聯合救援-2019”衛勤實兵聯合演習閉幕式上，中央軍委後勤保障部衛生局局長陳景元少將高度評價中德衛勤聯演。他表示，聯演向實戰化聚焦，向深度融合拓展，為提升兩軍衛勤醫學救援水平、履行國際人道主義救援能力發揮了重要作用。



亮點一：中國衛勤部隊首次實兵實裝成建制在歐洲參加聯演



“這次聯演，是我軍衛勤力量第一次實兵實裝成建制赴歐洲參加聯合演習。”中方指導組成員、中央軍委後勤保障部衛生局宋雨大校說，2016年，中德兩軍衛勤力量在中國重慶開展了以地震災害人道主義醫學救援為主題的聯合演習。



近年來，中國軍隊衛勤系統積極開展對外交流合作，組織援助塞拉利昂和利比里亞抗擊埃博拉疫情、中老“和平列車”系列演訓暨醫療服務活動、中越兩軍邊境聯合義診、中澳新三邊人道主義救援減災聯合演練等，有效提升了中國軍隊衛勤綜合保障實力，得到了國際社會和相關國家民眾的歡迎和認可。



“今年的聯演是深化兩國互信的具體舉措，是雙方良好合作、深化友誼的再升華。”宋雨說，這次聯演進一步通過聯合指揮、聯合行動、聯合保障訓練，達到共同提高應急醫學救援能力和協同合作能力的目標。

