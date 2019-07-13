2019朱鹮國際論壇在首爾舉行

中評社北京7月13日電／7月11日，由中日韓三國合作秘書處聯合中國朱鹮國際論壇秘書處共同主辦的2019朱鹮國際論壇在韓國首爾舉行。三國各界人士圍繞“新旅程，新高度——邁向可持續發展的中日韓朱鹮合作”的主題，共同探索三國朱鹮合作的未來前景，為推動三國在更多領域加強合作建言獻策。



朱鹮有“吉祥之鳥”和鳥中“東方寶石”之稱，深受中日韓三國人民喜愛和珍視。經過三國有關繁育研究的共同合作，全球朱鹮種群已突破3000只。三國均實現野化放飛，朱鹮保護工作取得階段性成果。



中國駐韓國大使邱國洪表示，今年是中日韓合作正式啟動20周年。在三方共同努力下，三國合作不斷取得豐碩成果。其中，以朱鹮合作為代表的民間交流合作作出了重要貢獻。希望由朱鹮凝聚的友誼世代相傳，讓三國人民友好更加深入人心。



據悉，中國曾先後贈與韓國4只朱鹮。韓國慶尚南道昌寧郡於2008年興建牛浦朱鹮複原中心，邀請中方飼養員前往傳授技術，並獨立研發出全新的增殖技術。經過10餘年的人工培育和繁殖，中國贈送的4只朱鹮如今已增殖到363只。今年5月，韓國成功實施了首次朱鹮野化放飛，將40只朱鹮放歸野外。



中國陝西省漢中市、韓國昌寧郡和日本新潟縣佐渡市是朱鹮在三國的主要栖息地。在當天的論壇上，三國地方政府以及中日韓三國合作秘書處共同簽署合作備忘錄，決定積極推動朱鹮相關合作，使其成為一個可持續和機制化的三邊合作平台。三國地方政府還就加強朱鹮栖息地保護和修復等進行了交流，並就加強地方政府間人文交流和生態旅遊等相關產業合作達成廣泛共識。



中日韓三國合作秘書處秘書長李鐘憲表示，這是中日韓三國第一次在地方政府層面建立有關朱鹮的合作機制。合作備忘錄的簽署是進一步加深和拓寬三國間地方政府合作的里程碑。“朱鹮不僅是友誼的象徵，更在促進文化、旅遊、環境、農業等廣泛領域的三邊合作方面發揮了重要作用。期待三國尋找更多類似朱鹮這樣的紐帶，通過多領域合作進一步鞏固發展三國友好關係。”



當天，中日韓三國小朋友關於朱鹮的畫作格外引人注目，孩子們用大膽的想象和天真的筆觸表達了對朱鹮的珍愛以及三國民眾間的友好感情。三國小朋友還共同演唱了在韓國家喻戶曉的童謠《朱鹮》，令在場民眾深受觸動。