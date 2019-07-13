王毅同匈牙利外長西亞爾托舉行會談

中評社北京7月13日電／當地時間7月12日，國務委員兼外長王毅在布達佩斯同匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托舉行會談並共同會見記者。



王毅表示，今年恰逢中匈建交70周年。70年來，無論國際風雲和各自形勢發生什麼樣的變化，雙方始終相互尊重、相互理解、相互支持、相互信任。2017年，習近平主席和歐爾班總理共同決定將中匈關係提升為全面戰略夥伴，兩國關係進入新的歷史時期。面對越來越充滿不穩定性不確定性的國際形勢，匈牙利旗幟鮮明發展對華友好，堅定支持“一帶一路”建設，參與中國－中東歐國家合作，是中國可以信賴的可靠夥伴。中方將繼續支持匈牙利走符合自身國情的發展道路，支持匈方維護自身正當權益，支持匈方在歐盟及世界上發揮更加重要的作用。中匈關係已經成為不同社會制度、不同文化傳統、不同幅員人口國家之間友好合作的典範。



王毅指出，我們要以建交70周年為契機，維護好、鞏固好、發展好中匈全面戰略夥伴關係，不斷深化各層次交往，夯實兩國友好的民意和社會基礎。雙方要以高質量共建“一帶一路”為平台，以開放共贏為思路，共商共建共享推進全方位合作。雙方要加強戰略協調，維護兩國共同權益和國際公平正義。



西亞爾托表示，當前，匈中雙邊關係處於歷史最好時期。匈牙利是歐洲首個同中國簽署共建“一帶一路”合作協議的國家，這同匈方“向東開放”政策完全銜接，符合中歐合作的方向，也有利於促進歐亞大陸互聯互通。匈方願同中方以建交70周年為契機，密切高層往來，尋找新目標，制定新規劃，擴大貿易、投資、金融、航空、教育合作，密切在聯合國等多邊事務協調合作，推動兩國關係不斷取得新發展。



7月11日，王毅還出席了中國和匈牙利建交70周年圖片展開幕式。



（來源：新華網）