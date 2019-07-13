藍分裂隱憂？王惠美：選舉靠智慧不靠意氣

國民黨籍彰化縣長王惠美。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月13日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選電話民調結果即將在15日出爐，但現在卻傳出可能會有人“脫黨參選”，引發藍營分裂的疑慮，國民黨籍彰化縣長王惠美13日接受中評社訪問表示，選舉要靠智慧，選舉不是意氣之爭，參選應該是為了造福民眾，提出更好的願景，初選參選人在最後這段時間要好好努力，因為國民黨初選是一個公平的機制，如何爭取民眾的支持，就個人本事。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



郭台銘13日下午將到彰化參拜台灣護聖宮，並與產業界座談，隨後還要到彰化員林出席“彰化台銘之友會”成立大會，民調最後關頭，動作還是非常大，但郭在最近媒體上的發言，頻頻批評國民黨初選民調機制，外界解讀郭此番言談，恐怕留下了“脫黨參選”的伏筆。



彰化縣長王惠美13日上午出席彰化花壇鄉農會“仲夏茉莉藝術季”開幕活動，會前接受中評社訪問，談到擔心民調結果出爐後，如果有落敗者“脫黨參選”會不會造成藍軍分裂？她表示，選舉要靠智慧，選舉不是意氣之爭，參選應該是為了造福民眾，提出更好的願景，如何帶領民眾，一起讓台灣更進步，這個才是最重要的事情。



王惠美也說，今天郭台銘到彰化的行程，她不會陪同，初選期間，她還是保持一貫的中立的立場。



對於最近朱立倫、柯文哲、郭台銘等有意角逐2020的大咖，頻頻來到彰化，王惠美認為，彰化是全台六都以外的最大縣，人口多達127萬，當然大家都要重視。



她強調，無論哪一黨，來彰化拜票我們都歡迎，但是要針對彰化的需求，好好提出政見。有些人說彰化五十年來沒有改變，這是代表彰化近幾十年來都沒有大型建設，所以希望未來的中央政府要趕緊進行 彰化市的鐵路高架化，以及輕軌捷運建設，把彰化轉型變成現代化的都市，帶動產業發展，創造更多就業機會。



王惠美提到，彰化人口從131萬人已經減少到127萬，這顯示一旁的台中市對彰化產生磁吸效應，因為兩地的生活圈太靠近，但是台中近十年來有很多大型建設，在生活品質及就業環境，民眾會做出取捨，這就是彰化最大的困境，希望這些大選參選人都能重視。