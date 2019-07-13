脫黨“郭王配”？王金平有標準答案下星期一

對於黨內初選“誰配誰”、“誰贏誰”？王金平只有一個標準答案，等下週一初選結果公布再說。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月13日電（記者 黃文杰）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”王金平中午在南桃園成立金平之友會，餐會之前接受媒體採訪，舉凡黨內初選“誰配誰”、“誰贏誰”等題目，王金平只有一個標準答案，等“下星期一（15日）各種狀況都定論”，再來做回應。



國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



7月8日至14日進行電話民調，13日晚上是第6天，7月15日公布結果。國民黨主席吳敦義12日特別指示黨中央邀請五位初選參選人，共同出席民調公布記者會。



繼日前在桃園蘆竹成立“北桃園金平之友會”之後，王金平中午來桃園平鎮，出席“南桃園金平之友會”成立，席開70桌，主要是地方宗親會、宮廟、民間社團、巡守隊、社區發展協會等單位，包括黨籍“立委”呂玉玲、吳志揚、市議員陳萬得、前“立委”鄭金玲、朱鳳芝以及前省議員陳進祥與桃園石門農田水利會長呂芳堅等人也到場，給予支持祝福。



王金平中午抵達會場，先接受媒體採訪，被問到是否堅持到底？沒有參加黨內初選，有沒有機會勝選？



他告訴記者，這就是成立“王金平之友會”的目的，他沒有參加初選，但是勤走基層、聽取民意，同時結合各方力量，整合各方資源，為國民黨2020年重新取得政權來奉獻努力，今天這場也是勤走基層，結合地方力量的展現。



被問到國民黨初選結果，下週一（15日）就出爐，有沒有其他可能選項？外傳“郭王配”蠻不錯？



王金平說，星期一都還沒有到，所以等到星期一看整個狀況怎麼樣，再做一個回答好不好，“郭王配”是記者的推想，謝謝。



被問到初選幾份民調，看起來郭台銘可能落選，如果郭落選，是否可能脫黨參選？這樣對國民黨是好？是壞？



“我們現在很難以預測”，他說，所以等到星期一（15日）各種狀況都定論之後，再來做回應好不好，這些都是假設性的問題。



媒體問王金平，再過兩天，初選結果就出爐，不論誰出線，黨內勢必會更多批評與口水內耗，怎樣看？



王金平說，這些是選舉過程中很自然的現象，不必多慮，等到星期一整個民調結果，國民黨正式對外做出宣告以後，我們再看看狀況，再來向大家報告我們的打算。