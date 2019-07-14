林麗蟬：蔡政府不斷搞鬥爭　台灣鬥完鬥對岸

國民黨不分區“立委”林麗蟬。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月14日電（記者 林谷隆）從柬埔寨婚配來台的國民黨不分區“立委”林麗蟬接受中評社訪問表示，民進黨操作“中共代理人”，試圖將往來兩岸的人打成對岸的代言人，這讓台灣數十萬的陸籍配偶是情何以堪，她們嫁到台灣落地生根，養育下一代，現在兩岸交流都刻意被扣上紅帽，未來陸配跟新住民第二代，難道就不能回娘家嗎？老一輩的台灣人都記得自己的祖籍在廣東、福建，這是切不開的血緣關係，蔡政府擋也擋不住。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



郭台銘13日下午將到彰化參拜台灣護聖宮，並與產業界座談，隨後還要到彰化員林出席“彰化台銘之友會”成立大會，民調最後關頭，動作還是非常大，但郭在最近媒體上的發言，頻頻批評國民黨初選民調機制，外界解讀郭此番言談，恐怕留下了“脫黨參選”的伏筆。



林麗蟬13日上午在彰化受訪表示，國民黨2020初選已經快落幕了，不管哪一位出線代表國民黨選2020，基層民眾最期待是國民黨大團結，我們的目標就是重返執政。



對於是否擔心民調結果出爐後，如果有落敗者“脫黨參選”會不會造成藍軍分裂？林則說，她無法臆測還沒有發生的問題，但無論誰代表國民黨參選，只要是通過初選民調，都是我們最強的人選。



她也呼籲，所以藍軍的支持者，不管是韓粉、郭粉、朱粉、周粉、張粉，未來初選後通通都是藍粉。



對於蔡政府推動“國安”五法修法，將抵制“中共代理人”入法，是否會對國民黨帶來什麼影響？



林麗蟬說，其實蔡政府從上任以來，就不斷在搞鬥爭，不管是鬥國民黨、鬥各個產業、鬥各個職業，現在台灣內部能鬥都鬥完了，蔡英文執政的最後一年開始在鬥對岸，這些都不是人民所期待，人民期待是經濟變好、生意變多、產業發展，我們希望走出去，走到對岸發展，走到全世界。



她強調，這幾年蔡政府施政導致兩岸關係緊張，為什麼還是有很多台商、台青會往對岸發展，這是因為兩岸語言相通、文化相融，老一輩都記得自己的祖籍在廣東、福建，這是切不開的血緣關係。



至於未來推動兩岸交流會不會因為綠營不樂見而受到影響？六月才到廈門參與海峽論壇的林麗蟬回答，兩岸交流被執政者刻意扣上紅帽，這對台灣數十萬的陸籍配偶而言，是情何以堪，現在只要到大陸最被質疑是中共代言人，未來陸配們跟新住民第二代，難道就不能回娘家嗎？

