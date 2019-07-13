蔡英文紐約與美國會議員酒會　感謝挺台

蔡英文過境紐約與鄭文燦一同會見美國國會議員。（照片：“總統府”提供） 中評社紐約7月12日電（記者 黃筱筠）蔡英文“自由民主永續之旅”紐約12日傍晚與美國國會議員酒會，感謝與會議員長期以來為提升台美關係不遺餘力，以及對台灣安全的強勁支持，期盼未來能持續緊密合作，加強台美間的夥伴關係，共同展望更美好的未來。



蔡英文認為，台美關係已經達到幾十年來最好的狀態，“因為你們的用心，再加上台灣的決心，我相信雙方關係還會好上加好。”“總統”期待能與各位議員更緊密地合作，加強台美間的夥伴關係，共同展望更美好的未來。



蔡英文致詞時表示，她很高興再度來到紐約市與大家見面。她知道議員們過去一週國會會期都非常忙碌，也感謝他們特地從華府趕來參加今日的酒會。



蔡英文說，這是她過去三年來，第10次過境美國，而紐約在她心中一直佔有一個特別的位置，是她初體驗美國民主的地方，也是讓她展開以公共服務為人生志業的地方。相信與會的國會議員對公共服務的志業也都不陌生。多年來，大家為了提升台美關係不遺餘力，並為兩國永續的夥伴關係打造更堅實的法律基礎。



蔡英文表示，與會議員在《台灣關係法》起草人於40年前所奠定的基礎上，通過多項重要法案及決議，為台美關係樹立了許多新的里程碑。美國眾議院今年稍早通過《台灣保證法》，以及去年通過《台灣旅行法》，美國聯邦眾議院外交委員會安格爾（Eliot Engel）主席、及麥考（Michael McCaul）首席議員的領導至關重要，兩位也因支持台灣國際參與的決議案，在台灣大受歡迎。



她提及，美國政府在幾天前剛通過另一項20億美元的對台軍售案，她除感謝大家對台灣安全的強勁支持，讓我們共同攜手實現自由開放印太地區的願景。也要代表台灣人民及政府，感謝大家始終不渝的堅定支持。



與會議員包括美聯邦參議院台灣連線共同主席孟南德茲（Robert Menendez）、聯邦眾議院外交委員會主席安格爾、共和黨首席議員麥考、“亞太小組”共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）、聯邦眾議員夏波（Steve Chabot），“國家安全會議”秘書長李大維、“外交部長”吳釗燮、駐美國代表處大使高碩泰等也出席酒會。