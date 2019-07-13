藍皮綠骨？王金平：不能讓民進黨執政下去

王金平出席“南桃園金平之友會”成立，提到香港一直講，香港沒有“老王”，老王就是王金平。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月13日電（記者 黃文杰）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”王金平，仍執意參選到底，外界霧裡看花，“南桃園金平之友會”發起人也是前省議員陳進祥當面虧王“你到底在玩哪齣戲”？王特別拿2014年反服貿的太陽花學運為例，因為他的關係，到現在都沒有“後遺症”，他說香港一直講，香港沒有“老王”，老王就是王金平。



國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



7月8日至14日進行電話民調，13日晚上是第6天，7月15日公布結果。國民黨主席吳敦義12日特別指示黨中央邀請五位初選參選人，共同出席民調公布記者會。



繼日前在桃園蘆竹成立“北桃園金平之友會”之後，王金平中午來桃園平鎮，出席“南桃園金平之友會”成立，席開70桌，主要是地方宗親會、宮廟、民間社團、巡守隊、社區發展協會等單位，包括黨籍“立委”呂玉玲、吳志揚、市議員陳萬得、前“立委”鄭金玲、朱鳳芝以及前省議員陳進祥與桃園石門農田水利會長呂芳堅等人也到場，給予支持祝福。



這次受託出任“南桃園金平之友會主委”陳進祥，桃園南區資深國民黨大老，2000年擔任連戰桃園南區競選總部主委，不過2004年以宗親情感支持陳水扁，自此沒有黨籍。



陳進祥上台致詞，前面都是恭維王金平的話，有趣的是，還不忘虧王，提到號召地方鄉親出席，“沒有讓鄉親滿意”，因為大家一直不知道他王金平“下一步”是什麼？



“你是在玩哪齣戲！”陳進祥用這話幫王金平開場，希望王告訴桃園鄉親，沒有參加國民黨初選，又留在國民黨，又說要參選到底，到底是為了什麼？



在王金平講話之前，前“立委”鄭金玲花了蠻多篇幅，替王過去被罵“藍皮綠骨”抱屈，鄭金玲過去也是黃復興系統，王對榮民榮眷貢獻很多，“藍皮綠骨”對王是不公平。



正因為“藍皮綠骨”這句話，替王金平打開話匣子。



王金平說，馬英九在他的回憶錄裡，堅定說“王金平不是藍皮綠骨”，過去馬冤枉他都算了，這次不是洗清什麼事，才說我不是藍皮綠骨，是馬回憶書提到，因為馬知道，在“立法院”他是會議主持者，身為院長必須超出黨派、要中立，符合中道精神，進行國事研討與決定，相信朝野沒有人發出怨言，才達成國政順利推動，“盡了他的最大責任”。



他也拿2014年太陽花學運為例。王金平必須說句抱歉，當時執政者對“國會”做了不尊敬的決定，沒有向“國會”報告就簽署服貿協議，才引發後面一連串的問題，請問誰解決？“還是王金平解決”，這些問題是因為王金平而起？“不是耶”，是當時執政黨自己做了不對的事情，才導致太陽花。



王金平說，這樣困難之下，還是王金平提出解決辦法，終於讓“總統府”、“行政院”找到下台階，讓社會各界都有樓梯下，順利圓滿到現在，都沒有後遺症，香港都要向我們學習，香港一直講，我們香港沒有老王，老王就是王金平，香港沒有像台灣這麼好運，很多事情都沒有辦法得到解決，社會運動到目前為止，還是方興未艾。



他希望大家知道台灣政治生態，過去“立法院”、台灣政壇，王金平扮演怎樣角色，希望給予公平合理的評論與尊重的結論，王金平對國家貢獻真的不少。



王金平說，今天這樣的年齡，為何還要繼續貢獻？台灣民眾現在處於安樂狀態，沒有察覺到危險處境，因此自己才會決定挺身而出，解決台灣困境，就是不能讓民進黨執政下去，台灣目前面臨不能和諧，對立、對抗、互相鬥爭，意識形態作祟，很難團結，加上兩岸關係不穩定，台灣人就像溫水煮青蛙，有自信解除兩岸和台灣困境。