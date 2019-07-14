台灣神仙工筆畫大師廖宗東作品展在香港舉辦

畫展開幕式現場（中評社 張爽攝） 中評社北京7月14日電（記者 張爽）“台灣神仙工筆畫大師——廖宗東作品展”13日在香港大會堂低座展覽廳舉辦，共展出廖宗東創作于不同時期的作品一百餘幅。本次展覽由香港中外文化藝術交流協會、香港道教聯合會主辦，深圳市東超文化發展有限公司、建誠國際投資有限公司協辦。這是廖宗東第二次在香港舉辦個人展。



廖宗東，國際宗教藝術大師，修道至今五十餘載，台灣台中市人，1955年生，曾事師從正一天師派上鼎下悟龔真人門下、全真派上理下仙王真人門下學習道學。1978年，廖宗東曾在北京大學學歷歷史和中華文化，師從著名國學大師季羨林。



廖宗東首先歡迎各位來賓蒞臨畫展，他表示，希望大家在參觀展覽的時候，能夠停下腳步靜心欣賞， 因為這些作品都是他花了幾十年的時間創作的。創作一幅作品時，他用在構思上的時間比畫畫的時間更長。據介紹，廖宗東所創作的神仙畫的每一個細節都有出處。



港區省級政協委員聯誼會總幹事王新友表示，廖大師來自台灣，在香港展出，我來自大陸，無論是大陸、香港還是台灣，我們都是血濃於水的一家人，我們都有中華文化的基因，我們都是欣賞中國的畫，拜中國的神仙，過中國的節日。這個血脈關係是任何人也割斷不了的，我們中華文化、中國文明也是割斷不了的，有人想把台灣從祖國分割出去，也是不可能的。



廖宗東是首位道士畫家，精通古今國學、導學、醫學，足跡踏遍數十個國家，為兩岸中華文化教育奔波數十年。廖大師有感于中華道學文化在近代動盪之際，多有缺失，遂將所修習道學文化轉換為藝術繪畫創作，將中華道學文化以繪畫方式呈現，重現了道教神仙系統的完整結構，堪稱道教神仙工筆畫宗師級人物。由廖大師所編撰的3600多萬字的《中國道教大辭典》，更以學養深厚的文化底蘊，豐富珍貴的經典記述，清晰精準的詞彙解釋，成就了一部道學的百科全書，進而填補了中華道學文化近千年以來的空白。

