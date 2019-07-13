刪“總統”兼黨魁條款？吳敦義：無主觀意見

中評社台北7月13日電／國民黨主席吳敦義今天針對刪除黨章“總統”兼黨主席規定表示，當黨主席是責任，而不是權力或享受，這議題是見仁見智，不是重要的議題，他沒有主觀意見。



中央社報道，國民黨全代會將在28日召開，除正式通過“總統”候選人外，也會討論黨章修正相關議案。知情人士日前表示，黨章研修小組會議對於刪除黨章中規定“總統”兼任黨主席的條文具有高度共識。外界揣測，刪除“總統”兼任黨主席規定是為吳敦義的保衛戰。



吳敦義今天在臉書發文表示，最近有媒體報道黨內研議修黨章，把“總統”兼任黨主席的規矩拿掉。其實，做黨主席每個月都還要借錢，有什麼好享受的。當黨主席是一個責任，而不是權力或享受。



他說，這是見仁見智的議題，也並不是個重要的議題，他沒有主觀的意見，承擔責任是他的光榮，卸下重擔則是讓他輕鬆。



吳敦義指出，真正重要的議題，是國民黨的重返執政。民進黨與蔡英文執政3年多以來，人民怨聲載道，也展現在去年的選舉結果當中。民心對國民黨有極大的期待與鼓勵，因此，國民黨現在最重要也最急迫的，應該是繼續贏得更多人民的信任與支持。



吳敦義表示，國民黨已建立公平、公正、公開的制度，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正。只有讓國民黨重返執政，“中華民國”才能再度開拓光明坦途。這也是他當前唯一的目標，希望大家能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。