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中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁
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2019-07-13 15:48:24
外交部發言人耿爽。
中評社北京7月13日電／新華社消息：外交部發言人耿爽12日在回答記者相關提問時表示，中方將對參與售台武器的美國企業實施制裁。
有記者問：美國日前宣布了價值約22.2億美元的售台武器計劃。有消息稱中方將對相關美國企業進行制裁，你能否證實？
耿爽說，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。
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