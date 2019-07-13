S400導彈已運抵土！俄開始正式向土交貨

俄制S-400防空導彈系統。 中評社北京7月13日電／據“今日俄羅斯”（RT）新聞網7月12日報道，俄羅斯已經開始向土耳其交付S-400防空系統，土耳其已經收到了第一批相關設備。



土耳其政府至今沒有公開S-400的具體交付時間，僅稱在7月中旬。土耳其總統發言人易蔔拉欣·卡林在7月4日時曾表示，S-400將在今後數天交付。另外，多家土耳其媒體報道，土耳其接收首套S-400後，將部署在首都安卡拉的穆爾特德空軍基地。



土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S-400防空系統。美國及其主導的北大西洋公約組織反對土耳其採購S-400系統，理由是這一俄制系統與北約防空系統不兼容，且S-400配備的雷達系統一旦獲得與美制F-35型戰機相關數據，就能夠定位並追蹤美國及其盟國的這種戰機，致使後者難以躲避俄方攻擊。



美方多次要求土方取消S-400訂單，改為購買美制“愛國者”防空導彈系統，設定7月31日為土方放棄S-400的期限，威脅施行制裁、暫停向土方交付F-35戰機零部件並暫停F-35項目合作，但土方堅持履行與俄方合同。



土耳其在6月初還曾收到美國的“威脅信”，《外交政策》網站此前援引6月6日美國代理國防部長沙納漢的信件內容報道稱，沙納漢通知安卡拉，在美國學習駕駛F-35的土耳其飛行員應在7月31日前離開該國，美國將不會接收新飛行員進行學習。

