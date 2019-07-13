意外！郭台銘彰化鹿港拜廟綠地方主委作陪

郭台銘13日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，民進黨彰化福興鄉區黨部主委、福興鄉民代表鄧厚根現身郭身旁。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月13日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦郭台銘13日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，廟裡廟外都有郭粉簇擁敢喊凍蒜，前彰化縣長卓伯源、前台中市副市長徐中雄等藍營政壇人士也現身作陪，人群中還看到民進黨彰化福興鄉區黨部主委、福興鄉民代表鄧厚根站在郭身旁，且全程陪同，引起焦點關注。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



郭台銘在民調出爐前安排到彰化鹿港護聖宮參拜，該廟主委林肇睢是彰化宗教界要角，他曾任鹿港天后宮主委與鹿港護安宮主委，2012年創建台灣護聖宮，打造台灣首座玻璃媽祖廟，林肇睢在政壇的人脈極廣，包括國民黨主席吳敦義都是林十多年的好友。



今天陪同郭台銘參拜的政壇人士，包括前彰化縣長卓伯源、前台中市副市長徐中雄，以及彰化鹿港地區的基層里長、黨代表，清一色都是國民黨或無黨籍，身穿民進黨背心的鄧厚根現身，是萬片藍中一點綠，特別明顯。



民進黨彰化福興鄉區黨部主委、福興鄉民代表鄧厚根受訪表示，今天會到場是因為他跟卓伯源縣長、護聖宮主委林肇睢都好友，身為鹿港福興人，來進地主之誼接待，也是人之常情。



媒體追問，到場陪同郭台銘，有沒有先跟民進黨彰化縣黨部報備？



鄧則說，沒關係嘛，畢竟2020大選還沒開始，大家來鹿港都是參訪性質，他們關心地方，我們也要關心他，這是互相。



至於觀察郭台銘的人氣如何？鄧厚根則說，郭台銘人氣很旺，感覺大家都支持他，其實對台灣有貢獻的人，我們都支持他！