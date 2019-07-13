亞投行第四屆年會在盧森堡舉行

中評社北京7月13日電／亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第四屆理事會年會12日在盧森堡開幕。這是亞投行正式成立三年多以來，首次在亞洲以外地區舉辦該機構最重要的會議。



亞投行成立於2016年1月，總部位於北京，由中國倡建，是一家專注於基建投資的新型多邊開發銀行。秉持“簡潔、廉潔、清潔”的核心價值觀，亞投行贏得世界廣泛信任和支持，成員由最初的53個增至目前97個。



在亞投行的創始成員國中，歐洲國家有18個，其數量僅次於亞洲國家。其中盧森堡是第一個成為亞投行創始成員國的歐洲國家。本屆年會由盧森堡主辦，年會的主題是“合作與互聯互通”，重點探討地區和國家間加強互聯互通所能帶來的可觀的經濟和社會效益。



亞投行行長金立群在年會開幕式致辭中表示，亞投行雖然是在亞洲構思和誕生的，但它的成立和成長離不開所有創始成員國的智慧和付出。歐洲股東為創建這個新的多邊開發銀行做出了巨大的貢獻。因此，亞投行具有獨特的歐洲特色。



“歐亞共享同一塊廣袤的大陸，雖然歐亞國家長期以來保持著密切的聯繫，但在互聯互通方面還有很多工作要做。”金立群說，亞投行的一項重要任務就是促進成員國之間和各地區之間的互聯互通，其中基礎設施互聯互通是重中之重。“在基礎設施建設中一定要注意環保，通過綠色的基礎設施建設來促進經濟增長。”



盧森堡財政部長皮埃爾·格拉美亞在開幕式致辭中強調指出，盧森堡成為亞投行成員國是“盧森堡奉行多邊主義的最好證明”，“只有多邊主義和國際合作才能確保如期實現聯合國2030年可持續發展議程規定的目標，才能有效應對氣候變化帶來的挑戰。”他還表示，很高興看到這次年會裡有幾個分論壇聚焦氣候變化和綠色金融。

