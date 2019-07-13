特雷莎·梅談即將離職

中評社北京7月13日電／英國首相特雷莎·梅將於7月24日卸任首相一職，並離開位於唐寧街10號的首相官邸。在離職前，特雷莎·梅最後一次接受英媒的電視採訪，稱自己離開時會感到“既驕傲又失望”，並談到了自己的兩位繼任者。



據英國廣播公司12日報道，在接受電視採訪時，特雷莎·梅稱，自己在12天後離開唐寧街時會有一種既驕傲又失望的感覺。她稱，自己一方面在3年來取得“大量成就”，另一方面卻在“還有很多事情想做”的時候不得不離開。



特雷莎·梅此前提出的脫歐協議三次遭到議會否決，當被問及是否本可以採取更多措施說服議員們時，特雷莎·梅回應稱：“當一個人回首過往時總會說，如果當時坐下來和人們更多的聊聊就好了。”她認為，議會與公眾之間存在著很大差異，議會就脫歐一事呈現出兩極分化，而她錯誤地認為議員們“渴望讓英國脫歐”。“令人非常沮喪的是，脫歐派和留歐派議員們的立場都已根深蒂固，他們不願意做出妥協，推進脫歐進程。”



特雷莎·梅在採訪中也表示，她並不承認對自己性格和領導力的批評。儘管必須比希望的時間更早離開，但她堅持認為自己是英國首相這份工作的合適人選，並對取得的成就感到非常自豪。



此外，特雷莎·梅也祝願她的繼任者好運，並稱自己仍認為一份好的脫歐協議對英國至關重要。英國保守黨的新黨魁將在前外交大臣鮑里斯·約翰遜和現任外交大臣傑裡米·亨特之中產生，當選者將於23日公布，24日接替特雷莎·梅成為新任首相。特雷莎·梅並沒有表態會支持其中的哪一位，只是稱“他們理解這份工作帶來的責任”。



（來源：海外網）