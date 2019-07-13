澳中博覽會墨爾本開幕　專家呼籲兩國增進互信

中評社北京7月13日電／當地時間7月12日，為期3天的2019澳中博覽會在墨爾本開幕，針對“澳中經濟關係：重塑信心，恰逢其時”的主題，澳中政經專家學者展開熱議。尤其是在全球貿易保護主義抬頭的背景下，中國和澳大利亞這對經濟互補性強的國家，如何在支持自由貿易的共同基礎上，推動兩國貿易健康發展，更是與會嘉賓關注焦點。



為進一步增進兩國商界之間的了解和互信，創造更多合作機會，本屆澳中博覽會設立論壇、展會和交流活動三大板塊，為兩國經貿投資界人士提供平台。澳大利亞前貿易投資部長羅布發言時表示：自從2015年中澳自貿協定簽署後，中澳之間貿易額大幅增長，最新年度貿易總額已經突破2000億澳元，未來只有彼此增進互信，才能確保中澳關係長遠穩定向好。



談及不斷抬頭的全球貿易保護主義，澳大利亞前貿易及競爭力部長埃默森表示，彼此尊重與互信，同時遵守遊戲規則，才是最好的發展之路。



墨爾本市長卡普女士、中國駐墨爾本總領館副總領事曾建華、澳大利亞貿易投資委員會貿易投資部總經理韋斯特等發表了主題演講。除主論壇外，本次博覽會還包括投資與地產、貿易與電商、葡萄酒與農業、教育與旅遊、豫澳經貿等5個分論壇，邀請政要、商界精英、經濟學家發表演講，並進行政策分析和市場研討。近200家澳中知名品牌企業及包括酒業農業、地產金融、科技電商、旅遊休閑、教育移民、體育保健、礦產能源等類別的產品和服務參加了本屆博覽會。



近幾年來，中國對澳大利亞的進出口穩居澳大利亞第一位，澳大利亞的傳統優勢行業旅遊和教育產業深受中國關注；而隨著中國的消費產業升級，養老、醫療、保險等澳大利亞金融和服務行業，也在不斷吸引中國消費者。目前，中國旅澳遊客消費金額連續六年第一，中國留學生已占到澳大利亞留學市場的三分之一，雙方合作的新領域也在不斷發展。



（來源：國際在線）