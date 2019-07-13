“通俄門”調查特別檢察官國會聽證會被推遲

中評社北京7月13日電／美國國會眾議院司法委員會和情報委員會主席當地時間12日晚發表聯合聲明稱，原定於7月17日舉行的“通俄門”調查特別檢察官米勒的聽證會將被推遲至7月24日。



聲明說，推遲聽證會日期是遵循特別檢察官米勒的要求，米勒同時表示同意增加聽證會時長。



據悉，此次備受矚目的聽證會將於7月24日上午8時30分在眾議院司法委員會開始，持續3小時。下午12時，米勒將出席眾議院情報委員會聽證會。



根據該聲明，眾議院司法委員會和情報委員會的所有成員，包括民主黨議員和共和黨議員都將有機會就“通俄門”調查向米勒本人提問。



按照此前計劃，由於受到時長限制，兩個委員會中的一半成員方有機會向米勒提問。該方案遭到兩黨議員反對。共和黨議員擔心不能獲得提問機會，民主黨議員則擔心時間太少不能將“通俄門”調查詢問清楚。



儘管米勒此前曾公開表示不願意來國會作證，但民主黨議員堅持米勒有必要公開作證，以便將長達448頁的“通俄門”調查報告核心內容包括俄羅斯對美國大選影響以及總統是否妨礙司法等傳達給美國民眾。民主黨議員認為，米勒的證詞對於是否應當啟動彈劾總統程序將起到關鍵作用。



美國總統特朗普11日在社交媒體發文強調“通俄門”調查已有結論，就是“沒有通俄”“沒有妨礙司法”。他同時對國會民主黨議員對此事的繼續調查表示強烈不滿。



（來源：中新網）