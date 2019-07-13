37國大使聯名致函聯合國　支持中國立場

中評社北京7月13日電／37個國家常駐日內瓦大使12日聯名致函聯合國人權理事會主席和人權高專，積極評價中國新疆人權事業發展成就和反恐、去極端化成果，支持中國在涉疆問題上的立場。



大使們在聯名信中讚賞中國堅持以人民為中心的發展思想，通過發展促進人權，取得了巨大的人權成就，也為國際人權事業作出了貢獻。



他們表示，恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義給新疆各族人民造成嚴重傷害，踐踏人民生命權、健康權、發展權等基本人權。新疆採取一系列反恐和去極端化措施，包括設立職業技能教育培訓中心，有效保障了新疆各族人民的基本人權。新疆已近3年未發生暴恐事件，各族人民的幸福感、獲得感、安全感顯著增強。



大使們讚賞中國多次邀請各國使節、國際組織官員、媒體人士等赴新疆參觀訪問。他們表示注意到訪疆人士普遍表示，在新疆所見所聞與西方媒體報道的情況完全不一樣。他們敦促有關國家在從未訪問過新疆的情況下，停止借未經證實的信息對中國進行無端指責。



這37個國家包括俄羅斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、古巴、阿爾及利亞、阿聯酋、卡塔爾、尼日利亞、安哥拉、多哥、塔吉克斯坦、菲律賓、白俄羅斯等。



同日，中國常駐日內瓦代表團臨時代辦李鬆大使在人權理事會發言，對上述國家大使聯名致函表示讚賞和感謝。李鬆同時表示，中方歡迎真正秉持客觀、公正原則的人士來新疆走一走、看一看，感受美麗、富足、真實、好客、不斷發展進步的新疆。在中國共產黨的堅強領導下，新疆各族人民正同全中國人民一道，昂首闊步，朝著2020年全面建成小康社會前進，迎接更加光明的未來。



（來源：新華網）