我國將加快提升計算能力“賦能”數字經濟

中評社北京7月13日電／記者近日從工信部獲悉，我國將以應用為導向，突破大數據關鍵技術，特別是加快高性能計算、大數據計算系統等能力提升，提升數據分析處理和知識發現能力，用計算力“賦能”數字經濟。



信息技術的核心是數據，關鍵在於計算。我國一直積極推動計算力，特別是高性能計算研究與發展。不久前，國際組織“TOP500”編制的新一期全球超算500強榜單中，中國境內有200餘台超算上榜。其中，聯想製造並交付的超算達173台。



當前，全社會信息化、智能化水平不斷提升，人工智能、物聯網等新一代技術和應用快速發展，海量的數據處理對計算能力提出更高、更迫切要求。



“計算機性能提升的速度永遠不及需求的增加。”北京航空航天大學教授、聯想首席科學家祝明發說，加快提升計算力，推動計算力共享，並“賦能”科研院所、行業、企業是當務之急。



近日，聯想宣布推出全新“深騰X9000”融合計算平台，旨在通過共享計算力等方式，構建開放融通的計算生態，推動企業智能化轉型。



工信部提出，繼續強化大數據技術產品研發，鼓勵企業發揮創新主體作用，突破面向大數據的新型計算、存儲、傳感等技術，加快產學研用資源聯合，推動軟硬件協同發展，讓計算力向更多行業應用“賦能”。



（來源：新華網）