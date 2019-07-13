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立陶宛舉行新當選總統就職典禮
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2019-07-13 16:27:29
中評社北京7月13日電／7月12日，離任總統達利婭·格裡包斯凱特（左）與新當選總統吉塔納斯·瑙塞達（中）在立陶宛維爾紐斯出席權力交接儀式。立陶宛新當選總統吉塔納斯·瑙塞達的就職典禮7月12日在首都維爾紐斯舉行。
（來源：新華網）
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