國家統計局：今年夏糧產量同比增長2.1%

中評社北京7月13日電／國家統計局今日在其官網發布關於2019年夏糧產量數據的公告。



根據對全國25個夏糧生產省（區、市）的調查，2019年全國夏糧播種面積、單位面積產量、總產量如下：



一、全國夏糧播種面積26354千公頃（39531萬畝），比2018年減少348.9千公頃（523.3萬畝），下降1.3%。其中夏收穀物播種面積23414千公頃（35120萬畝），比2018年減少433.5千公頃（650.2萬畝），下降1.8%；穀物中小麥播種面積22984千公頃（34477萬畝），比2018年減少418.7千公頃（628.1萬畝），下降1.8%。



二、全國夏糧單位面積產量5378.3公斤／公頃（358.6公斤／畝），比2018年增加180.0公斤／公頃（12.0公斤／畝），增長3.5%。其中夏收穀物單位面積產量5658.3公斤／公頃（377.2公斤／畝），比2018年增加212.2公斤／公頃（14.1公斤／畝），增長3.9%；穀物中小麥單位面積產量5702.2公斤／公頃（380.1公斤／畝），比2018年增加216.0公斤／公頃（14.4公斤／畝），增長3.9%。



三、全國夏糧總產量14174萬噸（2835億斤），比2018年增加293.1萬噸（58.6億斤），增長2.1%。其中夏收穀物產量13248萬噸（2650億斤），比2018年增加260.8萬噸（52.2億斤），增長2.0%；穀物中小麥產量13106萬噸（2621億斤），比2018年增加266.7萬噸（53.3億斤），增長2.1%。



（來源：國家統計局）